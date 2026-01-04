Vicenza, Gallo dopo il pari col Lumezzane: "Inutile fare drammi, prendiamo questo punto"

Fabio Gallo, tecnico del Vicenza, ha parlato in conferenza stampa dopo la sfida pareggiata per 1-1 contro il Lumezzane. Queste le sue parole raccolte da TuttoC.com: "Non abbiamo fatto una bella partita e già nel primo tempo saremmo potuti andare sotto meritatamente. Il Lumezzane è stato bravo e ci ha messo in difficoltà: una volta che siamo passati in vantaggio, avremmo dovuto difendere meglio il risultato. Ora non dobbiamo fare inutili drammi, non abbiamo giocato la partita che volevamo ma è andata così: ci portiamo a casa questo punto e muoviamo la classifica. Il Lumezzane ha fatto la partita che doveva fare, mentre noi siamo stati un po' compassati soprattutto nella prima frazione".

Cosa non ha funzionato?

"Nel primo tempo siamo stati troppo poco aggressivi. Non siamo stati esuberanti, ci siamo fatti giocare dalla partita: non siamo abituati a questo, ci è successo pochissime volte. Non posso dire che è stata una gara straordinaria perché non la è stata, dobbiamo accettare il responso del campo".

La sosta ha fatto più male che bene?

"Chiaramente sì, ma ci siamo fermati tutti. Ora avremo un'altra settimana per lavorare, stasera riguarderò la partita e domani analizzerò insieme ai ragazzi quello che è stato fatto di buono e meno buono".

L'Union Brescia vi rosicchia due punti...

"Hanno fatto la loro partita, sono stati bravi a vincere in rimonta mentre noi non abbiamo difeso il nostro vantaggio".