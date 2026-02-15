Vicenza ko con l’Alcione Milano, Gallo attacca: "Ormai i protagonisti sono gli arbitri"

Prima sconfitta in campionato per il LR Vicenza, battuto al Menti dall’Alcione Milano. Uno stop che interrompe la striscia positiva dei biancorossi e che non è andato giù a Fabio Gallo. Il tecnico del Vicenza, pur riconoscendo i meriti degli avversari, ha espresso forti perplessità sull’operato della terna arbitrale:

“Faccio i complimenti all’Alcione perché è riuscito a batterci - riporta Trivenetogoal.it -. Però ho notato che i protagonisti ormai non sono più i calciatori, ma gli arbitri. Non voglio spostare l’obiettivo sulla sconfitta, ma secondo me questa terna arbitrale, se va in B, fa fatica".

Gallo ha poi commentato anche la propria ammonizione, che lo costringerà a saltare la prossima gara: “Io ho preso il giallo e la prossima partita ci sarà Carobbio, ma va bene uguale".

Sul piano fisico, l’allenatore ha escluso cali di condizione: "La squadra non è affaticata. Nella partita precedente abbiamo giocato sul sintetico e ci è rimasta un po’ di fatica, ma non è corretto dire che la squadra sia affaticata. Purtroppo abbiamo perso e dobbiamo accettarlo, ripartendo dal coro finale della curva", ha concluso l'allenatore.