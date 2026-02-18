Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

La Top 11 del Girone A di Serie C: Cusatis ferma la striscia record di Gallo

La Top 11 del Girone A di Serie C: Cusatis ferma la striscia record di GalloTUTTO mercato WEB
Giovanni Cusatis
© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com
Luca Esposito
Oggi alle 06:55Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 27^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:
Triestina – Novara 0-1
Vicenza - Alcione Milano 0-1
Dolomiti Bellunesi - Pro Vercelli 1-2
Albinoleffe-Arzignano 2-0
Lumezzane-Giana Erminio 1-0
Trento-Pro Patria 2-0
Lecco-Virtus Verona 2-2
Cittadella - Renate 2-1
Ospitaletto Franciacorta - Inter U23 2-2
Pergolettese - Union Brescia 2-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-5-1:

Agazzi (Alcione Milano): non si vince contro una squadra imbattuta in casa da una vita e guidata da un tecnico che non perdeva da 58 turni senza un portiere di grande livello. Ormai da qualche settimana sta giganteggiando tra i pali, almeno tre gli interventi determinanti che hanno consentito ai lombardi di scrivere una pagina di storia che resterà indelebile.
Bertoncini (Novara): come scriviamo in più occasioni, guai a pensare che battere la Triestina sia impresa facile. La classifica parla chiaro, ma senza penalizzazioni si tratterebbe di una squadra in piena lotta per la salvezza e molto temibile tra le mura amiche. Bravi i piemontesi a giocarla con pazienza e a concedere pochissimo agli attaccanti biancorossi. Premiamo lui per aver avuto una continuità impressionante nell’arco dei 90 minuti. Nessuna sbavatura, nessuna distrazione.
Giorgeschi (Alcione Milano): difficile scegliere un solo giocatore, visto che battere il Vicenza al Menti è un merito indiscutibile di tutti i calciatori che sono scesi in campo. Premiamo lui per aver guidato la difesa con saggezza e autorevolezza, al punto da concedere il minimo sindacale ai forti attaccanti biancorossi. Straordinario un anticipo in piena area piccola su Morra.
Sottini (Albinoleffe): i lombardi non arrivavano benissimo al match, con qualche calciatore infortunato e altri non al top dopo il turno infrasettimanale. La squadra, però, ha stretto i denti e ha aggiunto altri tre punti d’oro alla classifica con un secco 2-0 sull’Arzignano. Voto alto per lui, molto attento in marcatura su Lanzi e Nanni.
Maffei (Trento): a 15 minuti dalla fine è lui a sbloccare lo 0-0 con un tiro angolato e potente che piega la resistenza di Sala e di una Pro Patria che sperava di dare continuità alle discrete prestazioni del recente passato salvo poi tornare a casa con zero punti. Bravissimo il difensore di casa a seguire l’azione fino alla fine, ostenta anche un’ottima condizione fisica.
Fanini (Virtus Verona): Lecco non brillante come in altre occasioni, al terzo match in pochi giorni arriva meglio la squadra di Fresco che ottiene un pareggio che non cambia molto in ottica classifica, ma che consente di lanciare un segnale alla concorrenza. Bravo lui a crederci fino alla fine e a realizzare in bello stile la rete del definitivo 2-2.
Joauhari (Pergolettese): nel giorno in cui ci si aspettava lo scatto decisivo del Brescia in chiave secondo posto, ecco che i padroni di casa fanno il colpaccio e ottengono una vittoria prestigiosa quanto pesante. Batte Gori approfittando di un errore di Rizzo, a fine primo tempo sigla la personale doppietta regalando un pomeriggio da sogno a tifosi e compagni di squadra.
Kamate (Inter23): nel settore giovanile nerazzurro spesso hanno puntato su calciatori strutturati fisicamente, ma che allo stesso tempo siano rapidi ed efficaci nell’uno contro uno. Vecchi lo schiera ancora una volta a tutta fascia e i fatti gli danno ragione, visto che da una sua super giocata nasce il gol del momentaneo vantaggio. In diverse occasioni mostra un’ottima intesa con La Gumina.
Messaggi (Ospitaletto): ancora una volta è l’estroso esterno di centrocampo a togliere le proverbiali castagne dal fuoco con una conclusione angolatissima che vale il gol del provvisorio 1-1. Un calciatore che sta crescendo esponenzialmente con il passare delle settimane e che sta attirando l’attenzione di numerose società.
Iotti (Pro Vercelli): altro successo fondamentale per i piemontesi che, come scritto la settimana scorsa, hanno avuto il merito di restituire entusiasmo all’ambiente dopo alcune stagioni anonime. Ed è una squadra non Comi-dipendente, visto che vanno a segno con continuità anche i centrocampisti. Tocca a lui, a tre minuti dal triplice fischio, indovinare la traiettoria giusta dal limite dell’area.
Rabbi (Cittadella): sfrutta alla perfezione una bella giocata di Amatucci per segnare la prima rete di un match molto equilibrato contro un Renate in forma e ben messo in campo. Nella ripresa sfrutta una corta respinta del portiere per il più facile dei tap-in. Sale a quota sei in classifica marcatori, media in linea con l’obiettivo doppia cifra che si era posto a inizio stagione.
Giovanni Cusatis (Alcione Milano): il collega Gallo non perdeva da 58 turni, una delle strisce positive migliori della storia. E il Vicenza, in casa, era imbattuto da una vita. Ci ha pensato la sua squadra a espugnare il Menti ribaltando ogni pronostico, un colpaccio che non cambia nulla ai biancorossi ma che conferma che questi ragazzi terribili – e di cui si parla ancora troppo poco – possono davvero essere una mina vagante in chiave playoff.

Articoli correlati
Alcione Milano, Cusatis: "Arrabbiato per l'approccio, poi ripresa ma non è bastato"... Alcione Milano, Cusatis: "Arrabbiato per l'approccio, poi ripresa ma non è bastato"
Alcione, Cusatis non fa drammi: "Partita difficile ed equilibrata, sfortunati sul... Alcione, Cusatis non fa drammi: "Partita difficile ed equilibrata, sfortunati sul gol"
Alcione Milano, Cusatis: "Avremmo potuto fare un po' meglio nel primo tempo" Alcione Milano, Cusatis: "Avremmo potuto fare un po' meglio nel primo tempo"
Altre notizie Serie C
La Top 11 del Girone C di Serie C: Minaj manda in estasi la Cavese Focus TMWLa Top 11 del Girone C di Serie C: Minaj manda in estasi la Cavese
La Top 11 del Girone B di Serie C: Varone ha già conquistato Gubbio Focus TMWLa Top 11 del Girone B di Serie C: Varone ha già conquistato Gubbio
La Top 11 del Girone A di Serie C: Cusatis ferma la striscia record di Gallo Focus TMWLa Top 11 del Girone A di Serie C: Cusatis ferma la striscia record di Gallo
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Boscaglia alla Samb, Pazienza a Foggia... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Boscaglia alla Samb, Pazienza a Foggia
Foggia, ecco il nuovo allenatore: panchina affidata a Michele Pazienza UfficialeFoggia, ecco il nuovo allenatore: panchina affidata a Michele Pazienza
L'Atalanta U23 pensa già al prossimo mercato: nel mirino Loris Armati dell'Union... TMWL'Atalanta U23 pensa già al prossimo mercato: nel mirino Loris Armati dell'Union Brescia
Pontedera, lascia il presidente Millozzi: lunga lettera aperta alla famiglia granata... UfficialePontedera, lascia il presidente Millozzi: lunga lettera aperta alla famiglia granata
Sambenedettese, non solo Mancinelli: saluta anche il ds De Angelis UfficialeSambenedettese, non solo Mancinelli: saluta anche il ds De Angelis
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Le più lette
1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
2 Ezio Greggio: "Da anni la Juve fa acquisti sbagliati. Non si campa solo sui miracoli di Yildiz"
3 Comolli risponde a Marotta, poi la Juve crolla: Istanbul è un incubo. Spalletti deve fare come… Allegri
4 Chiellini e Comolli fermati dal Giudice Sportivo. Open VAR: “Ci poteva stare la simulazione”
5 Mbappé attacca ancora Prestianni: "Non dovrebbe più giocare in Champions League"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Hic et nunc, non c'è altra strada: usate un po' la massima che volete. Il senso di Milan-Como è uno
Immagine top news n.1 Notte amara al Rams Park: la Juventus crolla e ora serve un’impresa
Immagine top news n.2 Bodo/Glimt-Inter, le probabili formazioni: può riposare Zielinski, rebus attacco per Chivu
Immagine top news n.3 Comolli risponde a Marotta, poi la Juve crolla: Istanbul è un incubo. Spalletti deve fare come… Allegri
Immagine top news n.4 Bastoni si scusa, Chivu tira dritto: Inter oltre le polemiche, c'è la sfida Bodo/Glimt
Immagine top news n.5 Chiellini e Comolli fermati dal Giudice Sportivo. Open VAR: “Ci poteva stare la simulazione”
Immagine top news n.6 Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, le pagelle: Guirassy in versione Predator, Pasalic innocuo
Immagine top news n.7 Il primo atto è del Borussia Dortmund: 2-0 al Signal Iduna Park, l'Atalanta resiste ma non punge
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.2 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.3 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.4 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, le parole di Chivu e Marotta: il commento da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "Juve, guarda Unyay del Gala. Inter, un altro Sucic nel Bodo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Discreti: "Juve, se poi con Spalletti esci da Coppa Italia e Champions..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa, il pubblico carica la squadra in vista del Toro: oggi porte aperte al "Signorini"
Immagine news Serie A n.2 Un derby da giocare con la testa e con la fame: il Pisa non ha più nulla da perdere
Immagine news Serie A n.3 Hic et nunc, non c'è altra strada: usate un po' la massima che volete. Il senso di Milan-Como è uno
Immagine news Serie A n.4 La top 10 delle cessioni del Bodo. Inizia tutto con Hauge-Milan e c'è Boniface
Immagine news Serie A n.5 Champions da brividi a Bodø: l'Inter contro i fulmini di Norvegia, sfida ad alta tensione
Immagine news Serie A n.6 Lazio, massima prudenza con Zaccagni: può tornare in Coppa Italia
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lotta Salvezza in Serie B: per evitare i playout servono 42-44 punti. Gli scenari
Immagine news Serie B n.2 Avellino, scelto Ballardini in panchina: esperienza da Serie A ma appena 11 gare in B
Immagine news Serie B n.3 Avellino, fatta per il nuovo allenatore: in arrivo Davide Ballardini
Immagine news Serie B n.4 Spezia, niente ritorno in panchina per D'Angelo. Stillitano conferma Donadoni
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, brutte notizie per Gregucci: lesioni muscolari per Martinelli e Pierini
Immagine news Serie B n.6 Cesena, si ferma subito Castrovilli: lesione al bicipite femorale per l'ex Bari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Minaj manda in estasi la Cavese
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: Varone ha già conquistato Gubbio
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Cusatis ferma la striscia record di Gallo
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Boscaglia alla Samb, Pazienza a Foggia
Immagine news Serie C n.5 Foggia, ecco il nuovo allenatore: panchina affidata a Michele Pazienza
Immagine news Serie C n.6 L'Atalanta U23 pensa già al prossimo mercato: nel mirino Loris Armati dell'Union Brescia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Como, Allegri contro Fabregas: atto secondo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Galatasaray Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Lo strano caso di Durante e Baldi: Panini le confonde nelle figurine. E ora dovrà correggere
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV