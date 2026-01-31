Inter U23, Vecchi: "Qualcosa è mancato, il pareggio è un risultato giusto"

Al termine del pareggio per 1-1 contro la Pergolettese, il tecnico dell’Inter U23 Stefano Vecchi ha analizzato la gara in conferenza stampa, sottolineando aspetti positivi e margini di miglioramento. “Rispetto alla partita con il Lecco qualcosa è mancato – ha spiegato – ma i ragazzi hanno comunque fatto un’altra prova gagliarda. Abbiamo sbagliato alcuni duelli e perso qualche seconda palla a centrocampo: da lì sono nate le loro occasioni, compreso il gol”.

Vecchi ha riconosciuto la difficoltà della partita, soprattutto nella gestione dei momenti chiave: “Nel primo tempo hanno creato un paio di situazioni importanti, nel secondo ci hanno messo in difficoltà in alcune fasi. Però la squadra ha giocato, ha fatto girare la palla con velocità e ha saputo riprendere la gara. Non era semplice. Abbiamo spinto fino alla fine per provare a vincerla, con qualche tiro uscito di poco e qualche rimpallo in area. Credo che il risultato sia giusto: in Serie C devi dare sempre il massimo, a prescindere dalla classifica”.

Il tecnico nerazzurro ha poi confrontato la gara con quella precedente: “Ogni partita fa storia a sé. A Lecco abbiamo avuto meno possesso, oggi invece abbiamo tenuto molto la palla. Quando gestisci tanto il gioco è normale commettere qualche errore in più. Sulle seconde palle loro sono stati più determinati e da lì sono nate le occasioni. Con tutto questo possesso dovremmo creare di più: qualcosa abbiamo prodotto, soprattutto con Agbonifo e in un episodio dubbio in area, ma non abbastanza”.

Infine, una riflessione sul percorso di crescita: “Nel complesso è stata una partita equilibrata. Ho visto segnali importanti da parte di alcuni ragazzi, ma quando si va sul piano della lotta siamo ancora un po’ indietro. È su questo che dobbiamo continuare a lavorare”.