Inter U23, Vecchi: "Fortunati ad avere La Gumina. Che crescita per Cocchi e Cinquegrano"

L’Inter U23 ritrova il successo battendo 2-1 la Pro Patria in trasferta e interrompendo una striscia negativa che durava da sei giornate. Una vittoria fondamentale per i nerazzurri, maturata grazie alla doppietta di Antonino La Gumina, tornato protagonista dopo mesi difficili.

Nel post gara, il tecnico Stefano Vecchi ha subito chiarito il peso del risultato: “Una partita che per noi rivestiva un’importanza notevole. Arrivavamo da 6 gare senza ricevere una vittoria”. Vecchi ha poi riconosciuto il valore dell’avversario e le difficoltà affrontate: “La Pro Patria è una squadra che ha dei valori, abbiamo sofferto fino alla fine nonostante l’avessimo quasi chiusa. Potevamo chiuderla 0-3, ma queste sono le partite di Serie C”.

Il ritorno decisivo di La Gumina è stato uno dei temi centrali: “Siamo fortunati ad averlo. È un giocatore che sa finalizzare e leggere le situazioni. Non si può giocare solo di tecnica, questa categoria lo dimostra”. L’allenatore ha sottolineato come la squadra abbia mostrato segnali di crescita: “Oggi siamo stati più bravi, la crescita c’è. Se facciamo gol possiamo vincere, ma dobbiamo levare qualche amnesia”.

Spazio anche ai giovani, con Vecchi che ha elogiato Cocchi e Cinquegrano: “Cocchi sta facendo passi da gigante in fase difensiva, cresce fisicamente e ha grande potenziale. Anche Cinquegrano lavora con la prima squadra”.

L’obiettivo ora è chiaro: “Dobbiamo crescere e chiudere il prima possibile il discorso del nostro campionato. Stabilizzarci, e lo stiamo facendo”.