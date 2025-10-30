Cagliari, Pisacane: "Mina non sta ancora bene, ma ha dato disponibilità per giocare"

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Sassuolo: "Per noi conta tantissimo investire sui giovani, è stato fatto un progetto chiaro ai nastri di partenza e siamo contenti di dare continuità. A questi giovani non si regala niente, dobbiamo essere bravi a inserirli gradualmente. Penso che tutte le partite vadano affrontate come finali, è una partita importantissima: il Sassuolo ha grandi qualità tra le linee. Dobbiamo portarla dalla nostra parte, per dare una soddisfazione ai tifosi".

Mina non ha superato il provino?

"Mina ha provato stamattina, non è ancora liberissimo ma ha dato disponibilità se ci fosse bisogno di lui nei minuti finali".

La difesa a 3 dà maggiori garanzie?

"In questo momento viste le assenze, vuoi per infortunio e vuoi per scelte tecniche, penso sia il modulo che mette la squadra nelle condizioni di avere dei vantaggi".