Sassuolo, Candé: "Grosso mi conosce bene, non mi ha chiesto niente di particolare"
Fali Candé, del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara col Cagliari: "Il mister mi conosce bene, non mi ha chiesto niente di particolare, sa quello che posso fare per aiutare la squadra. Mi trovo molto bene nel campionato italiano, giochiamo contro ottime squadre e si può sempre evolvere".
