Sassuolo, Grosso: "Bel banco di prova, Muharemovic utlizzabile in caso di necessità"
TUTTO mercato WEB
Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Cagliari: "Un bel banco di prova, su un campo difficile, ma abbiamo le qualità per mettere in difficoltà l'avversario".
Muharemovic può giocare?
"Sì, è stato un peccato averlo dopo la sosta per le nazionali. Oggi torna, ma non ha tanti allenamenti nelle gambe: è a disposizione e in caso di necessità possiamo utilizzarlo. Ho provato a dare continuità, qualche ragazzo devo sostituirlo per scelta forza, è importante anche chi entra e può fare la differenza".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
2 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pianese, Gorelli: "Il girone di ritorno sarà più difficile, serve fare quanti più punti possibile adesso"
Calcio femminile