Sassuolo, Grosso: "Bel banco di prova, Muharemovic utlizzabile in caso di necessità"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Cagliari: "Un bel banco di prova, su un campo difficile, ma abbiamo le qualità per mettere in difficoltà l'avversario".

Muharemovic può giocare?

"Sì, è stato un peccato averlo dopo la sosta per le nazionali. Oggi torna, ma non ha tanti allenamenti nelle gambe: è a disposizione e in caso di necessità possiamo utilizzarlo. Ho provato a dare continuità, qualche ragazzo devo sostituirlo per scelta forza, è importante anche chi entra e può fare la differenza".