Vicenza, Zonta: "Dispiace non aver mantenuto il vantaggio, dobbiamo lavorare tanto"

Frena il Vicenza capolista nel Girone A di Serie C, non andando oltre l'1-1 nel match giocato oggi contro il Lumezzane. A fine partita, il centrocampista biancorosso Loris Zonta ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto riportato da TuttoC.com: "E' stata una gara abbastanza difficile. Nel primo tempo abbiamo faticato a prendere le misure, poi siamo andati in vantaggio e abbiamo subito il gol dell'1-1 quando eravamo completamente schierati. Ci prendiamo questo punto e continuiamo così. Sappiamo di dover lavorare tanto, dispiace non aver mantenuto il vantaggio.

L'Union Brescia ha vinto? Dobbiamo guardare a noi stessi, c'è ancora tanta strada da fare. Ci aspettavamo un Lumezzane aggressivo, ma avevamo preparato la partita nel modo giusto. Nel primo tempo ci sono state occasioni importanti per entrambe le squadre. Non lo consideriamo un risultato deludente. Siamo consapevoli di essere forti, ora dobbiamo ripartire come abbiamo sempre fatto. Questo gruppo è composto da ragazzi che si sacrificano sempre in settimana e che poi cercano di ottenere il massimo in ogni partita".