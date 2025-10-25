Virtus Verona, Fresco: "È un punto importante che ci serve per muovere la classifica"

Dopo il pareggio contro il Novara, il tecnico della Virtus Verona Luigi Fresco ha commentato: "È stato un pareggio giusto. Nella ripresa abbiamo cambiato modulo cercando il possesso palla. Siamo una squadra tecnica che gioca tanto il pallone, ma che a volte deve difendere con più grinta e più attenzione. È un punto importante che ci serve per muovere la classifica".

11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025

GIRONE A

Novara-Virtus Verona 1-1

20' De Marchi (V), 43' Khailoti (N)

Sabato 25 ottobre

Ore 14.30 Union Brescia-Albinoleffe

Ore 17.30 Arzignano Valchiampo-Lumezzane

Ore 17.30 Renate-Lecco

Domenica 26 ottobre

Ore 14.30 Pro Vercelli-Pergolettese

Ore 14.30 Trento-Vicenza

Ore 17.30 Giana Erminio-Alcione Milano

Ore 17.30 Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta

Lunedì 27 ottobre

Ore 20.30 Inter U23-Cittadella

Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina

Classifica: Vicenza 28, Union Brescia 21, Lecco 21, Inter U23 19, Alcione Milano 17, Renate 13, Pro Vercelli 13, AlbinoLeffe 12, Pergolettese 12, Trento 12, Cittadella 12, Giana Erminio 11, Virtus Verona 11*, Novara 11*, Dolomiti Bellunesi 10, Ospitaletto 9, Arzignano Valchiampo 9, Lumezzane 7, Pro Patria 7, Triestina -10

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

*una gara in più

GIRONE B

Sabato 25 ottobre

Ore 14.30 Guidonia Montecelio-Torres

Ore 14.30 Juventus Next Gen-Pontedera

Ore 14.30 Ternana-Arezzo

Ore 17.30 Campobasso-Rimini

Ore 17.30 Carpi-Gubbio

Ore 20.30 Forlì-Pineto

Domenica 26 ottobre

Ore 14.30 Ascoli-Sambenedettese

Ore 14.30 Bra-Vis Pesaro

Ore 17.30 Pianese-Ravenna

Lunedì 27 ottobre

Ore 20.30 Perugia-Livorno

Classifica: Arezzo 27, Ascoli 24, Ravenna 24, Ternana 17, Forlì 16, Guidonia Montecelio 16, Campobasso 15, Carpi 15, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14, Pineto 14, Pianese 13, Gubbio 13, Vis Pesaro 12, Livorno 10, Pontedera 8, Torres 6, Bra 6, Perugia 3, Rimini -2

N.B: Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C

Foggia-Team Altamura 0-1

58' Curcio

Sabato 25 ottobre

Ore 14.30 Atalanta U23-Picerno

Ore 14.30 Cavese-Crotone

Ore 17.30 Siracusa-Casarano

Domenica 26 ottobre

Ore 12.30 Trapani Audace Cerignola

Ore 14.30 Catania-Benevento

Ore 14.30 Cosenza-Potenza

Ore 17.30 Monopoli-Giugliano

Ore 17.30 Sorrento-Latina

Ore 20.30 Salernitana-Casertana

Classifica: Benevento 22, Salernitana 22, Catania 21, Casarano 18, Casertana 17, Crotone 17, Cosenza 16, Monopoli 15, Team Altamura 14*, Potenza 13, Latina 12, Atalanta U23 11, Sorrento 11, Audace Cerignola 10, Foggia 10*, Giugliano 9, Picerno 9, Trapani 8, Cavese 8, Siracusa 3

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

*una gara in più