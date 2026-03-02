TMW Gatti cambiò ruolo al Pavarolo, il presidente: "Centrocampista di qualità, solo dopo in difesa"

Che tipo di centrocampista era Federico Gatti? In esclusiva su TMW l'abbiamo chiesto all'attuale presidente del Pavarolo Giuseppe Maccagno, già vicepresidente all'epoca in cui ci giocava il difensore della Juventus (2014-2018). È proprio nella formazione piemontese, infatti, che Gatti è stato spostato definitivamente dalla mediana alla retroguardia. "Da noi Gatti era ancora all'inizio della carriera, ma giocava centrocampista. Poi, vista la sua altezza imponente, è stato spostato in difesa e non ha più cambiato ruolo. Ma in un primo momento faceva il centrocampista, e lo faceva pure bene", esordisce Maccagno.

Che tipo di centrocampista era?

"Un centrocampista di qualità, coi piedi buoni. Aveva un discreto lancio, calciava bene in porta e segnava pure. La grinta, del resto, non gli è mai mancata".

E il Pavarolo per cosa lotta oggi?

"Per tornare ai livelli del passato. Dopo aver raggiunto l'Eccellenza negli anni scorsi, oggi stiamo cercando di ricostruire e parte di questo processo passa dai giovani, magari dai nuovi Gatti del futuro. Abbiamo appena vinto due partite importanti per la nostra classifica in Terza Categoria e recentemente abbiamo anche avviato un progetto virtuoso di stage con calciatori ex Serie A per formare i nostri ragazzi. C'è tutto, insomma, per fare bene".

Leggi qui l'intervista integrale di TMW