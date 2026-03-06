Marras accende il mercato, il Foggia tessera Eyango. Virtus Verona, cambio in panchina

Possibili movimenti di mercato in vista per l'ala destra del Mantova Tommaso Marras, che si sta mettendo in ottima luce con la formazione virgiliana che in estate, vedendoci lungo, come si suol dire, si è assicurata il giocatore con un contratto triennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028. L'inizio in sordina non ha spaventato il club lombarda, che ha insistito sul giocatore 22enne, che potrebbe divenire un'interessante plusvalenza nel mercato futuro, visto che ha già incassato il gradimento di diversi club in Italia.

Ma se su questo si dovranno attendere sviluppo, il Foggia, a poche ore dal match che si è giocato ieri sera alle 20:30, ha tesserato il centrocampista Steeve-Mike Eyango, che ha firmato un contratto valevole fino al 30 giugno 2026, quindi sino al termine della stagione.

Altra novità di giornata, la sorta di avvicendamento in panchina alla Virtus Verona, con il presidente e allenatore Gigi Fresco che ha deciso di fare un mezzo passo indietro, "declassandosi" al ruolo di vice allenatore dei rossoblù in questo intenso rush finale di stagione che vede i veneti al terzultimo posto della classifica del Girone A di Serie C. Al suo posto, colui che è stato il suo vice, Tommaso Chiecchi.