Ufficiale Svolta epocale alla Virtus Verona: prima squadra a Chiecchi. Fresco sarà vice e manager del club

Finisce un'epoca alla Virtus Verona perché il presidente e allenatore Gig Fresco ha deciso di fare un passo indietro per quel che riguarda la guida tecnica della prima squadra, ora affidata in toto al suo vice Tommaso Chiecchi. Fresco, comunque, continuerà a seguire da vicino la compagine nel suo ruolo di vice allenatore e manager, come riportato nel comunicato ufficiale del club che di seguito andiamo a riportare:

"Il presidente e allenatore della Virtus Verona, Gigi Fresco, insieme allo staff dirigenziale e ai soci, ha deciso di affidare la guida tecnica della Prima Squadra al vice allenatore Tommaso Chiecchi.

La decisione è stata presa come ulteriore segnale nei confronti della squadra e dell’ambiente, in un momento delicato della stagione. Una scelta maturata nell’interesse comune e per il perseguimento degli obiettivi sportivi.

"Gigi", che continuerà a seguire da vicino la compagine nel suo ruolo di vice allenatore e manager, ha ritenuto opportuno fare un passo indietro dalla conduzione tecnica quotidiana per stimolare nuova energia e motivazione nel gruppo, individuando in Chiecchi la persona giusta per guidare il lavoro grazie alle capacità, alla determinazione e all’impegno dimostrati in questi anni, con l’obiettivo di affrontare al meglio le ultime decisive gare del torneo.

Il Club ringrazia Tommaso per aver accettato l’incarico e gli augura il massimo successo in questa nuova responsabilità".