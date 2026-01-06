Vis Pesaro, Bosco: "Vigili sul mercato, ma i playoff possiamo disputarli anche con questa rosa"

"La cosa più stupida che possiamo fare è pensare di rinforzarci per fare un singolo playoff, sarebbe un obiettivo troppo a breve termine, e non accadrà. Lo chiamano 'mercato di riparazione' e quando c’era da intervenire l’ho sempre fatto, ma ora avrebbe poco senso perché non possiamo competere per la vittoria come l’Arezzo, e anche così i playoff possiamo farli": così, nell'intervista rilasciata al quotidiano Corriere Adriatico, il presidente della Vis Pesaro Mauro Bosco.

Che, parlando del calciomercato invernale, ha poi aggiunto: "Se qualcuno chiede di giocare di più lo accontenteremo, così come se arriveranno richieste per qualche nostro calciatore che tanto bene ha fatto. La vendita di giocatori in un club come la Vis Pesaro non deve essere vista come un qualcosa di negativo, ma al contrario ne dovremmo essere tutti orgogliosi perché è questo tipo di lavoro che permette alla società di crescere nel tempo. E se i vari Stabile e Ceccacci, per fare due nomi, fossero richiesti da club più importanti non sarebbe giusto tarpargli le ali".

Precisa quindi: "Questo non significa che stiamo vendendo, né svendendo i nostri pezzi, ma che dobbiamo continuare con la politica sui giovani per un percorso a medio e lungo termine".