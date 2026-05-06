Addio a Beccalossi: la camera ardente nella clinica bresciana dove è morto
Aperta già in giornata alla Poliambulanza
- BRESCIA, 06 MAG - Allestita in giornata alla clinica Poliambulanza di Brescia la camera ardente di Evaristo Beccalossi, l'ex calciatore di Inter e Brescia morto nella notte a 69 anni dopo un anno difficile segnato dal malore che lo aveva colpito a gennaio 2025. Nelle scorse ore la famiglia di Beccalossi, morto all'alba, ha dato l'ok per l'espianto delle cornee.
Altre notizie Altre Notizie
Primo piano
Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile