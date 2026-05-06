Morte Beccalossi: i funerali venerdì a Brescia
Oggi e domani la camera ardente, le esequie nella Chiesa Conversione di San Paolo
- BRESCIA, 06 MAG - I funerali di Evaristo Beccalossi si svolgeranno venerdì 8 maggio, alle ore 13:45, nella Chiesa Conversione di San Paolo, a Brescia. La camera ardente, informa la famiglia dell'ex calciatore scomparso, sarà aperta presso la Fondazione Poliambulanza nella città lombarda, oggi dalle 12 alle 19 e domani dalle 9 alle 19.
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