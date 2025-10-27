Antonio Di Gennaro: "Juve, la confusione è societaria. Lazio, Sarri ha dato l'anima"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Juve, quale può essere la scelta migliore dopo l'esonero di Tudor?

"Credo Spalletti, anche perchè Palladino può accettare un contratto a tempo. Credo sia normale che l'ex ct voglia una sicurezza, anche per lavorare a un certo modo. Chiaro, deve arrivare in Champions ma non può vincere il campionato. Mettiamo in discussione di nuovo la campagna acquisti e le cifre spese per certi calciatori. L'allenatore paga, ma vediamo anche il contesto. Per me è anche una questione di confusione societaria. C'è difficoltà perché c'è incompetenza nelle scelte. Chi c'è lì di stile Juve? Quando la Juve è stata sempre forte in certe circostanze. Chiellini è l'unico che ha certe conoscenze di calcio, ma che poteri ha? Allegri ha fatto dei miracoli in un cotesto del genere, va sottolineato".

Lazio, una vittoria che può essere una scintilla?

"Ha estratto l'anima da questa squadra. Solo Sarri poteva fare ben in questa situazione. Sta dando qualcosa in più, senza Sarri la Lazio era sprofondata".

Come ha visto la Roma?

"Deve migliorare in casa, 4 sconfitte su sei non va. Ha reagito però molto bene, ho visto un Dybala tirato a lucido, sereno, contento, felice, ha fatto una partita devastante, contro un Sassuolo che attenzione, ha qualità e buone idee. E poi ho visto Cristante trequartista, che credo sia il vero ruolo. Roma concreta, fuori casa di più, e si spera possano migliorare gli attaccanti. Credo possa arrivare tra le prime 4. Anche qui vedo anima, con Gasperini che lo vedo che vuole fare subito qualcosa. Se gli attaccanti imparano a giocare...ha detto che per la prima volta ha visto Ferguson fare un ottimo allenamento, è indicativo. Ha bisogno di attaccanti che diano i tempi alla squadra e per ora mancano. Ma se c'è questo Dybala allora...".