Serie A, l'8^ giornata su Dazn chiude con 5,9 milioni di spettatori
Dati in positivo, +12% rispetto alla passata stagione
(ANSA) - ROMA, 27 OTT - La Serie A su DAZN continua con numeri in crescita sugli ascolti per la stagione 2025/26, chiudendo l'8a giornata di campionato con 5,9 milioni di spettatori (5.877.106). Il turno che si è chiuso con Lazio-Juventus è tra i più alti di sempre in fase di avvio di campionato e batte il confronto con tutte le ottave giornate disputate dalla stagione 22-23, evidenziando incrementi significativi: +12,4% rispetto al 2024-25 (5.229.786 spettatori), +7,1% sul 2023-24 (5.487.595 ) e un +3,5% rispetto al 2022-23 (5.677.701). La media cumulata riferita alle prime otto giornate di campionato rimane stabile sui 5,4 milioni, in linea con la stagione 22-23, quando era in vigore un altro sistema di co-esclusiva. (ANSA).
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Enzo Bucchioni Tudor esonerato. Spalletti in pole, ma ci sono in corsa anche Mancini e Palladino. La crisi di una Juve senza identità, ottava in classifica. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Le più lette
4 Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile