TMW Zanchetta: "Stankovic con me era un po' pigro. Spero che l'Inter possa riportarlo a casa"

L'Inter sta seriamente pensando di riacquistare Aleksandar Stankovic dal Club Brugge dopo una sola stagione, avvalendosi della clausola presente negli accordi presi con i belgi. A parlare di lui a TMW è stato Andrea Zanchetta, che lo ha allenato in nerazzurro: "È sempre stato un profilo interessante, che ti rubava l'occhio per fisicità, intelligenza e maturità. Quando lo allenavo io era un po' pigro perché capiva di essere più avanti degli altri e si sforzava un po' meno, ma era talmente intelligente che capiva di dover alzare subito il livello quando giocava con la categoria superiore e gli vedevi fare cose che con la sua categoria non faceva. L'esperienza all'estero certamente lo ha fortificato e gli ha dato modo di giocare in un contesto più favorevole sulla gestione dei giovani. Per me è un profilo importante, spero con tutto il cuore che l'Inter possa riportarlo a casa".

Ha seguito l'Inter Under 23?

"Sì, ci sono dei profili interessanti che possono sicuramente fare il salto di categoria. Il sogno di noi allenatori è vedere qualche giocatore in pianta stabile in prima squadra, anche se capisco che giocare nell'Inter non sia semplice. Il gruppo dell'Under 23 sta confermando di avere qualità importanti, anche se non tutti sono i Pio Esposito che possono esplodere così. Il potenziale ce l'hanno in parecchi, forse gli servirà un po' di tempo".

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