Calciomercato Inter, Calhanoglu resta, anche senza rinnovo. Le parole di Di Marzio

Calhanoglu oramai è storia dell'Inter, ma potrebbe entrare nella leggenda del club. Attualmente ha raggiunto quota 50 gol diventando il settimo centrocampista per marcature all-time nella storia del club

Nonostante un contratto in scadenza a giugno 2027, si va verso la permanenza di Hakan Calhanoglu all'Inter anche nella prossima stagione. Negli studi di Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro del centrocampista turco, senza nemmeno escludere l'opzione rinnovo nei prossimi mesi.

Le sue parole:

"Calhanoglu ci sarà anche nell'Inter del futuro. E' un punto fermo, a prescindere dal fatto che il contratto sia in scadenza 2027. C'è la volontà reciproca di continuare e andare avanti insieme e magari, a fine mercato, capire se ci sono i presupposti per il rinnovo.

Ma, a prescindere da quello, è un punto fermo sia dell'allenatore che della società. Poi, ciclicamente, vengono fuori le voci sull'interesse del Galatasaray. Magari un giorno ci andrà, ma ora e nella prossima stagione Calhanoglu sarà all'Inter"

Calha sempre più nella leggenda! Solo 8 i gol che mancano per il podio...

Calhanoglu oramai è storia dell'Inter, ma potrebbe entrare nella leggenda del club. Attualmente ha raggiunto quota 50 gol diventando il settimo centrocampista per marcature all-time nella storia del club. Il podio non sarebbe poi così distante, mancherebbero solamente 8 reti per pareggiare Serantoni.

Attualmente davanti al turco ci sono Cambiasso, Matthaus, Suarez, Serantoni, Angelillo e Demaria. Gli ultimi due sono praticamente inarrivabili avendo superato di gran lunga quota 80 gol. Insomma, il turco però potrebbe comunque consolarsi con un ottimo terzo posto nella storia, e considerando anche che la prossima stagione potrebbe rimanere ancora in maglia nerazzurra. Ha superato perfino Stankovic considerato uno dei più grandi centrocampisti nerazzurri...

Guardando più a fondo i gol del turco: 33 sono stati segnati da dentro l'area e ben 17 da fuori...