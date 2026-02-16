Cagliari-Lecce 0-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa (12' st Mazzitelli), Zé Pedro, Mina, Obert (34' st Trpey); Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Pavoletti (12' st Kilicsoy), Esposito. A disp.: Sherri, Ciocci, Rodriguez, Raterink, Albarracin, Dossena, Liteta, Mendy, Cogoni. All.: Pisacane
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly (47' st Fofana), Ramadani, Gandelman (41' st Ngom); Pierotti (41' st Siebert), Cheddira (35' st Stulic), Sottil (35' st Ndaba). A disp.: Fruchtl, Samooja, Sala, N'Dri, Helgason, Jean, Marchwinski, Kovac. All.: Di Francesco
Arbitro: Feliciani
Marcatori: 20' st Gandelman, 31' st Ramadani (L)
