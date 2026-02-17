Agevolazioni per attrezzature e riqualificazione impianti, accordo nello Sport dilettantistico

Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi

Un accordo che permette alle Associazioni e alle Società sportive dilettantistiche di ottenere a soluzioni finanziarie per l’acquisto di attrezzature e interventi di riqualificazione degli impianti. È l’obiettivo del Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (Icsc) e dalle Associazioni Sportive Sociali Italiane (Asi).

Accordo triennale

Un’intesa triennale che mira a sviluppare sinergie operative tra Icsc e uno dei principali Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, che conta quasi due milioni di tesserati e circa 12.000 Asd e Ssd affiliate su tutto il territorio nazionale.

Non solo calcio: dal fitness alla danza, le discipline interessate

Grazie all’intesa, le Asd e Ssd affiliate ad Asi possono accedere alle agevolazioni che, negli ultimi anni, hanno interessato numerose discipline, tra cui fitness e wellness, equitazione, calcio, automobilismo e motociclismo, danza, vela, pattinaggio e hockey su pista, confermando l’ampia diffusione territoriale e la varietà delle discipline sportive sostenute.