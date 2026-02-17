Oggi in TV, torna la Champions: dove vedere Galatasaray-Juventus e Borussia Dortmund-Atalanta
Torna la Champions League, questa sera le prime gare dei playoff: alle 18.45 la Juventus impegnata sul campo del Galatasaray, alle 21.00 il Borussia Dortmund ospita l'Atalanta. Completano il programma Benfica-Real Madrid e Monaco-PSG.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, martedì 17 febbraio
18.45 Galatasaray-Juventus (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Borussia Dortmund-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Benfica-Real Madrid (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 Monaco-PSG (Champions League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
Editoriale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
1 La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
4 Marotta scende in campo su Bastoni e cita Perisic-Cuadrado: Juve perplessa, il racconto della giornata
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Marotta scende in campo su Bastoni e cita Perisic-Cuadrado: Juve perplessa, il racconto della giornata
Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, la Dea vuole riscrivere la storia dopo l'eliminazione del 2018
