Sassuolo, il veleno è nella coda (e in avvio). Ora Grosso avrà un compito importante

Il Sassuolo è uscito dall'Olimpico con l'amaro in bocca. La Lazio si è imposta 2-1 in extremis, trovando la vittoria che mancava dal 30 gennaio grazie a un gol di Adam Marusic al 92', ma i neroverdi possono recriminare per una prestazione complessiva che ha mostrato sprazzi di buon calcio, interrotta solo da un errore fatale in zona Cesarini. Una sconfitta che interrompe una striscia positiva di cinque vittorie nelle ultime sei partite (con l'unica macchia contro l'Inter) e di 3 vittorie consecutive, ma che non cancella i progressi della formazione di Grosso in questa stagione.

Ennesima partenza shock, ma buona reazione

I neroverdi hanno concesso un altro gol nel primo quarto d'ora (è l'ottavo, record negativo in questa Serie A) e sono partiti ancora una volta con l'handicap ma poi hanno reagito, hanno dimostrato di saper reagire, alzando i ritmi e trovando il pari al 35' con una bella azione conclusa da un gran gol di Armand Laurienté, mai così decisivo come in questo periodo. Un avvio shock che avrebbe potuto mandare in tilt chiunque, ma il Sassuolo invece è riuscito a venirne fuori, mettendo in difficoltà la Lazio, e poi provando ad agire anche con le consuete ripartenze.

Cambi decisivi

Nella ripresa ritmi bassi, quasi da fine campionato, con le due squadre che sembravano accontentarsi del pari ma i cambi sono stati decisivi perché Sarri ha messo in campo Cancellieri che ha dato una svolta all'attacco laziale, mentre Grosso ha messo dentro Moro che ha fallito il contropiede, un 4 contro 2, da cui poi è nato il gol del 2-1 della Lazio con il cross di Cancellieri e l'uscita a farfalle di Muric con il colpo di testa di Marusic a porta vuota. Un doppio errore individuale che pesa come un macigno, ma che non deve offuscare una prova collettiva comunque positiva. Ora per il Sassuolo viene il difficile. Con la salvezza praticamente raggiunta dovrà tirare fuori l'orgoglio e le motivazioni per non incorrere in figuracce nelle restanti 10 gare. Palla a Grosso.