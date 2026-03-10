Lennart Karl terzo tra gli Under 18 più costosi. In Top 10 c'è solo un italiano

Una stagione da baby star col Bayern Monaco e la valutazione di Lennart Karl è già schizzata alle stelle. Il classe 2008, atteso protagonista nella doppia sfida Champions tra i bavaresi e l'Atalanta, è una delle sensazioni più incredibili del calcio internazionale: paragonato a Florian Wirtz, ora al Liverpool e prodotto del Bayer Leverkusen, o a Martin Odegaard dell'Arsenal, Karl è un trequartista dalle qualità tecnico tattiche decisamente sopra la media.

Il sito specializzato Transfermarkt, tra gli Under 18 (ovvero tra i giocatori che devono ancora compiere 19 anni, compresi dunque i 2007), lo considera il terzo per valutazione. 60 milioni di euro per Karl, ben distante però dal primo (inarrivabile) della classifica come Lamine Yamal, la cui valutazione è considerata nell'intorno dei 200 milioni di euro. Secondo? Il baby brasiliano del Chelsea, Estevao, prelevato dal Palmeiras, già protagonista assoluto nella formazione allenata prima da Enzo Maresca e ora da Liam Rosenior. Al quarto posto (ma dovrà trovare più spazio di quello che accade ora) c'è Franco Mastantuono del Real Madrid, chiude la top fine l'esterno d'attacco dello Sporting CP, Geovany Quenda, con 45 milioni di euro. Il primo italiano? In attesa che risolva le questioni del passaporto, dobbiamo gioco forza considerare Honest Ahanor dell'Atalanta, decimo a 25 milioni di euro alla pari di altri tre giocatori. Scesa la posizione di Francesco Camarda, ora solo ventesimo a 15 milioni di euro.

La classifica degli Under 18 più costosi secondo la valutazione di Transfermarkt

1) Lamine Yamal (Barcellona) 200

2) Estevao (Chelsea) 80

3) Lennart Karl (Bayern Monaco) 60

4) Franco Mastantuono (Real Madrid) 50

5) Geovany Quenda (Sporting CP) 45

6) Ayyoub Bouaddi (Lille) 40

6) Rodrigo Mora (Porto) 40

6) Ethan Nwaneri (Olympique Marsiglia) 40

9) Konstantinos Karetsas (Genk) 28

10) Ibrahim Mbaye (PSG) 25

10) Honest Ahanor (Atalanta) 25

10) Charalampos Kostoulas (Brighton) 25

10) Chris Rigg (Sunderland) 25