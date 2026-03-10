Striscione contro Lotito: "Infanghi il suo nome, deridi la sua gente. La Lazio appartiene a chi la difende"
Non si placa la protesta dei tifosi della Lazio contro la presidenza di Claudio Lotito. Il malcontento della tifoseria biancoceleste continua a manifestarsi anche all’indomani della vittoria contro il Sassuolo.
Come mostra il portale LaLazioSiamoNoi.it, lungo la strada statale Pontina, che collega Roma a Terracina, stamattina è comparso infatti uno striscione polemico nei confronti del patron della Lazio, esposto su un ponte sopra la carreggiata. Il messaggio rivolto alla società è chiaro: "Infanghi il suo nome, deridi la sua gente... la Lazio appartiene a chi la difende". Un nuovo segnale del clima di contestazione che da tempo accompagna il rapporto tra una parte della tifoseria e la dirigenza biancoceleste.
