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Da Ludi a Lo Monaco, passando per Mirabelli e Mazzitelli: i premiati al Galà del Calcio ADICOSP

Da Ludi a Lo Monaco, passando per Mirabelli e Mazzitelli: i premiati al Galà del Calcio ADICOSPTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 19:04Altre Notizie
Claudia Marrone

Si è svolta questo pomeriggio, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, la conferenza stampa di presentazione della settima edizione del Gran Galà del Calcio ADICOSP, che si terrà lunedì 4 maggio 2026 nella lussuosa cornice dello Sheraton Hotel Parco de’ Medici di Roma; l’evento, promosso appunto da ADICOSP (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi), si conferma un appuntamento centrale per celebrare i protagonisti del calcio italiano e i valori positivi che lo sport è in grado di trasmettere.

Nel corso della conferenza, moderata dai giornalisti Rai Jacopo Volpi e Simona Rolandi, e alla quale ha preso parte anche il presidente della citata associazione Alfonso Morrone, sono stati resi noti i vincitori del Premio Franco Janich e del Premio Daniel Guerini, simboli di valori come professionalità, dedizione e memoria nel mondo del calcio. Di seguito, l'elenco completo:

Premio ADICOSP - Franco Janich
• Alla Carriera - Pietro Lo Monaco
• Miglior DS Serie A - Carlo Alberto Ludi (Como 1907)
• Miglior DS Serie B - Francesco Palmieri (US Sassuolo Calcio)
• Miglior DS Serie C - Massimiliano Mirabelli (Calcio Padova)
• Miglior DS Dilettanti - Antonio Obbiettivo (Casarano Calcio)
• Miglior Segretario Professionista - Matteo Stagno (Cagliari Calcio)
• Miglior Segretario Dilettanti - Matteo Canale (Gelbison)

Premio speciale ADICOSP
• Miglior Dirigente Federale - Stefano Castiglia
• Miglior Agente - Stefano Antonelli
• Miglior Arbitro - Daniele Doveri
• Stampa sportiva - Francesco Repice
• Sport e Diritto - Enrico Lubrano
• Sport e Cultura - Massimo Proietto per il libro “Chi vive d’amore. Il Cannoniere”
• Calcio e Sostenibilità - Saverio Sticchi Damiani (US Lecce)
• Miglior Gol - Luca Mazzitelli in Como 1907 - SS Lazio del 31/10/2024
• Miglior Gol Vintage - Tullio Gritti in Brescia Calcio - AC Milan del 15 Marzo 1987

Premio ADICOSP Daniel Guerini
• Miglior Giovane Serie A - Che Ndour (ACF Fiorentina)
• Miglior Under 19 - Fabiano Pacia (US Lecce)
• Miglior Under 17 - Christian Comotto (AC Milan)
• Miglior Responsabile Settore Giovanile - Massimo Tarantino (FC Inter)
• Miglior Allenatore Giovanile - Massimiliano Favo (Italia 17)

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