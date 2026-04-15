Il Pontedera rischia di perdere Grisafi: il classe 2010 piace a Empoli e Cremonese

Il Pontedera è retrocesso matematicamente in Serie D e così rischia di perdere anche alcuni suoi talenti, ambiti da altri club italiani. Uno di questi è Giovanni Grisafi, attaccante classe 2010 che si sta distinguendo negli Allievi Nazionali e che è già seguito da società di Serie A e Serie B. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, l'Empoli e la Cremonese ci stanno seriamente pensando per le loro giovanili, con la prospettiva di un salto tra i grandi non appena avrà completato il suo percorso di maturazione.