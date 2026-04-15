Altro che Simeone, l'Inter punta su Chivu anche per il futuro

Calciomercato Inter, si chiariscono le scelte del tecnico. Marotta punta ancora su Chivu

Cristian Chivu è, e resterà, l'allenatore dell'Inter anche nella prossima stagione. La dirigenza nerazzurra, come raccolto dalla redazione de L'Interista, ha infatti deciso con convinzione di puntare sul suo profilo anche nell'annata 2026-2027, sulla base della consapevolezza del suo valore attuale e dei suoi ulteriori margini di crescita.

“Io mi meraviglio che le persone si siano sorprese della bravura di Cristian. L’abbiamo scelto perché rappresenta valori importanti, c’è stato il coraggio di andare controcorrente anche a livello mediatico. Qualcuno addirittura evocava Mourinho, che con tutto il rispetto… Se non avessi avuto coraggio mi sarei pentito". Così il Presidente nerazzurro, Giuseppe Marotta, difendeva - negli scorsi mesi - la scelta di affidare a Chivu la panchina dell'Inter. Ora, dopo essere giunti al punto di guidare la classifica con un +9 sul Napoli secondo, a 6 giornate dal termine, è prevedibile che il giudizio del patron nerazzurro verso il suo allenatore sia ancora più positivo.

Chivu e Simeone restano al proprio posto

Al ragionamento in merito al futuro di Chivu si ricollega, in maniera inevitabile, quello relativo all'evoluzione della carriera di Diego Pablo Simeone. L'ex calciatore dell'Inter, associato al club meneghino anche negli ultimi tempi, resterà sulla panchina dell'Atlético Madrid anche nella prossima stagione. L'argentino, tecnico più pagato al mondo con 34 milioni annui, vivrà così la sua sedicesima annata con i colchoneros. Per un ipotetico nuovo matrimonio con l'Inter, questa volta nei panni dell'allenatore, vi è dunque tempo.