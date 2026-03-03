TMW Radio Rampulla: "Juve, scegli un titolare in porta. Ma per il futuro io direi..."

L'ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Inter, che ne pensa di Dimarco?

"E' un giocatore forte, che migliora in maniera esponenziale di anno in anno".

Juve, c'è un problema con Di Gregorio e Perin?

"La Juve ha due buoni portieri, probabilmente è un periodo particolare in cui non giocano con la dovuta sicurezza. Per me l'alternanza non fa bene. Non li sto allenando e non so chi scegliere, però serve una scelta definitiva. E' fondamentale per un portiere sapere chi è il titolare. In porta non serve concorrenza. Se entro in campo col fatto che se sbaglio mi cambiano, io non gioco tranquillo. Per me non è un problema di preparazione ma di stato mentale".

Di Gregorio non è tranquillo però, lo dicono gli ultimi gol presi:

"Il gol contro l'Inter lo dice. Ci sono momenti in cui un portiere entra in campo e spera che non gli tirino in porta perché ha timore e non si sente a posto mentalmente. E' un problema mentale, di fiducia".

Juve, giusto puntare ancora su Vlahovic o cercare altro?

"Dipende da che tipo di gioco vuoi impostare. Vlahovic ha bisogno di spazi per dimostrare tutta la sua potenza. Se hai Conceicao e Yildiz dall'altra, che hanno bisogno di dialogare col centravanti, diventa complicato. A me piace Vlahovic, ha voglia di correre, far bene, mettersi in mostra, ma dipende dal gioco che vuole fare Spalletti. Io poi andrei a vedere sia qualche parametro zero, sia qualche giovane interessante, magari nel Nord Europa. Se tieni Vlahovic e prendi un giocatore che possa inserirsi piano piano, andrebbe bene".

VAR a chiamata, che ne pensa?

"Io sarei per l'abolizione, se deve sbagliare uno, che sbagli quello in campo e non quello fuori (ride, ndr)".

Si parla molto di tre portieri nel mirino per il prossimo anno, ossia Vicario, Carnesecchi e Caprile:

"Sono tre ottimi portieri. Vicario è una certezza, ha un'esperienza tale per poter giocare in squadre come la Juve, però io punterei su Caprile, anche se pure Carnesecchi è forte ma costa tanto. Caprile potrebbe essere il portiere del futuro".