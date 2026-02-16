Fattori sulla Fiorentina: "Vanoli merita 8 per la gara con il Como. Occhio al Pisa, sarà tutto diverso"

Sauro Fattori, ex viola e oggi opinionista di Radio FirenzeViola, è intervenuto durante “Garrisca al vento” per commentare la prestazione della Fiorentina nella trasferta di Como.

Secondo Fattori, il tecnico merita un giudizio molto positivo: “A Vanoli do un 8 pieno per la gara di Como. Ha dimostrato di aver imparato la lezione dopo il pareggio subito al 93’ contro il Torino, soprattutto nella gestione dei cambi. Mi è dispiaciuto per l’espulsione: a mio avviso andava allontanato anche Fabregas, visto che si è messo a discutere con Kean”.

Alla domanda su quale Fiorentina abbia visto al Sinigaglia, Fattori ha risposto così: “Ho visto una squadra ordinata, capace di esprimere al meglio le proprie qualità. La Fiorentina ha affrontato il Como con il giusto rispetto ed è riuscita a emergere con personalità. Attenzione però: la partita con il Pisa sarà completamente diversa. Sono convinto che i nostri problemi non siano risolti: ci sarà da soffrire fino alla fine”.