TMW Radio Braglia: "Vicario lo vedrei bene alla Juve, Meret invece all'Inter"

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Roma, pari con la Juve alla fine:

"Ultimamente sono diventati forti davanti e deboli dietro (ride, ndr). Prima della Juve avevano una certa integrità difensiva. Qualche errore dietro con la Juve lo ha commesso".

Si parla molto di tre portieri nel mirino per il prossimo anno, ossia Vicario, Carnesecchi e Caprile:

"Juve e Inter sono big, devono partire da certezze. Caprile è valido, ma non so. Io aggiungerei anche Meret, che è altrettanto valido e per me lascerà Napoli. Sarebbe meglio che cambiasse aria. Io, se devo fare una scala di valori, Meret e Vicario sono due certezze per le due big. Carnesecchi è di prospettiva, Caprile dovrebbe fare più esperienza. Vedrei Meret all'Inter e Vicario alla Juve. Per me è l'Atalanta che non vuole mollare Carnesecchi, che deve comunque maturare. Gli fa ancora molto comodo all'Atalanta per rimanere lì in alto".

Che ne pensa della situazione in casa Fiorentina?

"La Fiorentina rischia grosso, perchè è vero che qualitativamente è buona, ma lo diciamo da inizio anno ed è ancora lì. Non è abituata a stare lì, più Lecce e altre sono abituate a lottare per certi traguardi. E' in Conference e andando avanti sprecherà ancor più energie. Lecce e Cremonese hanno più identità per lottare per la salvezza".