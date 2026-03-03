Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Una Fiorentina-ina-ina massacrata a Udine e lo spettro della B riappare chiaro

Una Fiorentina-ina-ina massacrata a Udine e lo spettro della B riappare chiaroTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 07:59Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Luciana Magistrato per firenzeviola.it

La Fiorentina ieri sera ha perso la più ghiotta delle occasioni, sbagliando un gol a porta vuota dopo che tutte le dirette concorrenze, Torino a parte, le avevano servito un autentico assist per la salvezza.
Ed invece non solo non l'ha sfruttata ma l'ha persa con una prova assolutamente negativa, senza quella grinta e gli occhi della tigre che servivano per dare una svolta alla stagione. Se in questo momento la Fiorentina sarebbe comunque salva è perché anche Lecce e Cremonese hanno perso e la differenza reti la premia ancora (ma certo prendendo 3 gol a partita il gap diminuisce).
Tra l'altro, modulo a parte, 7 gol in 4 giorni sono un campanello d'allarme e un record davvero negativo.

Vanoli maggior responsabile della figuraccia di Rugani
Vanoli, poco lucido dopo gli infortuni rimediati in Conference, ha sbagliato praticamente tutto, tornando ad una difesa a tre per mettere titolare un giocatore che non giocava da mesi ed evitare di mettere esterno Gudmundsson, lasciandolo al centro. Alla fine i due giocatori sono stati tra i peggiori (entrambi non al 100%) e la squadra ha perso quelle certezze che in questo inizio 2026 aveva trovato nel modulo a quattro. In particolare Rugani è stato buttato nella mischia subito da titolare contro una squadra fisica e difficile da contrastare, facendogli fare una brutta figura con colpe evidenti su tutti e tre i gol. Il tutto lasciando Fortini in panchina. E Gudmundsson come detto non ancora al 100% non ha inciso minimamente a ridosso di Kean che non ne ha beneficiato come nella prima parte di stagione appunto. Sul centravanti ha influito anche una tibia (a detta di Vanoli) dolorante. Quindi i giocatori non al meglio erano 3.

Cambi inefficaci, vecchi errori e approccio sbagliato
Incredibile che Vanoli non se ne sia accorto in partita ed abbia preferito cambiare Comuzzo per Pongracic solo perché ammonito (lasciando lo stesso sistema di gioco inefficace contro l'Udinese) e i centrocampisti ruolo per ruolo piuttosto che i due, Rugani e Gudmundsson, in evidente difficoltà agli occhi di chiunque. Da parte del tecnico, checché ne dica e si giustifichi, un grande passo indietro nell'aver tolto certezze tornando ad un modulo che non ha mai portato punti, nel non aver trovato alternative a Solomon e nel non aver dato il giusto atteggiamento ad una squadra il cui destino passava da questa gara.

Attacco alla squadra
"E' mancata cattiveria e attenzione" ha sottolineato lo stesso Vanoli a fine gara a Dazn, che ha sottolineato come la squadra non sia cresciuta sotto questo punto di vista e che anche i giocatori dovrebbero fare un esame di coscienza ma gli va forse ricordato che lui è l'allenatore da novembre. Sta di fatto che la Fiorentina ha perso l'ennesima occasione.

Luca Calamai: "Schierare questo Rugani è da esonero. Oggi devono metterci la faccia"
Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio FifrenzeViola nel post partita della sfida tra Udinese e Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Il gruppo è immaturo e stasera lo si è visto. Mi auguro che Kean non si sia fatto male. Gudmundsson non doveva giocare. È stata talmente tanto brutta questa Fiorentina che mi viene da pensare che sia stata un passaggio a vuoto.

Certo è che la sconfitta di oggi rafforza ancora di più in negativo la partita contro lo Jagiellonia. Mettere Rugani in queste condizioni in campo è da esonero per Vanoli. Ora mi aspetto che Paratici ci spieghi cosa è successo. Dov'è la squadra che oggi dopo la Conference doveva mangiare il campo? Cosa pensa la famiglia Commisso di questa prestazione, è orgogliosa? Anche loro devono parlare. Oggi chi ha responsabilità ci deve mettere la faccia".

Articoli correlati
Polverosi: "Fiorentina brutta fuori e debole dentro. Rugani debutto agghiacciante"... Polverosi: "Fiorentina brutta fuori e debole dentro. Rugani debutto agghiacciante"
Inizia il cammino verso Brasile 27. Italia in campo per sconfiggere la 'bestia nera'... Inizia il cammino verso Brasile 27. Italia in campo per sconfiggere la 'bestia nera' Svezia
Udinese, con Davis si torna a ruggire: 3-0 alla Fiorentina e filotto negativo interrotto... Udinese, con Davis si torna a ruggire: 3-0 alla Fiorentina e filotto negativo interrotto
Altre notizie Altre Notizie
Una Fiorentina-ina-ina massacrata a Udine e lo spettro della B riappare chiaro Una Fiorentina-ina-ina massacrata a Udine e lo spettro della B riappare chiaro
Oggi in TV, dove vedere le gare di Coppa Italia, Serie B e Serie C Oggi in TV, dove vedere le gare di Coppa Italia, Serie B e Serie C
Juve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti TMW RadioJuve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti
Le partite di oggi: il programma di martedì 3 marzo Le partite di oggi: il programma di martedì 3 marzo
Udinese-Fiorentina 3-0: il tabellino della gara Udinese-Fiorentina 3-0: il tabellino della gara
Pisa-Bologna 0-1: il tabellino della gara Pisa-Bologna 0-1: il tabellino della gara
Bruno Astori, fratello di Davide: "Ringraziamo Udinese e Fiorentina per l'iniziativa"... Bruno Astori, fratello di Davide: "Ringraziamo Udinese e Fiorentina per l'iniziativa"
Fiocco rosa in casa Dybala: è nata Gia, la prima figlia della Joya e di Oriana Sabatini... Fiocco rosa in casa Dybala: è nata Gia, la prima figlia della Joya e di Oriana Sabatini
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Le più lette
1 Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 30ª giornata di Serie A
3 Nainggolan: "Spalletti mi chiuse a Trigoria di notte. Mai alla Juventus per il discorso arbitri"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 marzo
5 La Juventus rinnova il bomber di Spalletti e ci (ri)prova per la punta: dopo McKennie, Vlahovic
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Classifica Serie A, la Fiorentina resta impantanata. L'Udinese ne supera due
Immagine top news n.1 Tonfo Fiorentina al Bluenergy Stadium, travolgente 3-0 per l'Udinese. Segna anche Buksa
Immagine top news n.2 Il Bologna sorride in extremis con una perla di Odgaard: a Pisa finisce 0-1
Immagine top news n.3 Il rinnovo di Vlahovic ora è possibile. Il serbo e la Juventus si sono dati reciproche aperture
Immagine top news n.4 Tutto confermato, ecco il rinnovo fino al 2030 con la Juventus per McKennie
Immagine top news n.5 Tutte le volte che McKennie doveva lasciare la Juve. Non fosse retrocesso, sarebbe al Leeds
Immagine top news n.6 Corsa Champions, sei squadre per tre posti: i calendari a confronto
Immagine top news n.7 Alla fine spunta Gatti, il padre lo racconta: "L'amore per la Juventus è sbocciato forte"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.2 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.3 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.4 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Marocchino sulla Juventus: "Spalletti deve rimanere. Ma con Allegri avrebbe avuto punti in più"
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, il parere sul lavoro di Luciano Spalletti da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Antonio Paganin: "Inter-Champions, il danno c'è e qualcuno dovrà risponderne"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, da riserva a titolare inamovibile: Pisilli ha conquistato Gasp. E Gattuso prende appunti
Immagine news Serie A n.2 La svolta: Vlahovic apre al rinnovo, la Juventus spinge per uno sconto sull'ingaggio
Immagine news Serie A n.3 Napoli, la retta via smarrita: già incassati più gol del 2024/25. Quanto pesa l'emergenza
Immagine news Serie A n.4 Inter, l'ex Berti verso il derby: "Pio Esposito un mostro, gli altri se lo sognano uno così"
Immagine news Serie A n.5 Zazzaroni: "I giocatori della Lazio la tristezza collettiva non se la possono permettere"
Immagine news Serie A n.6 Udinese, con Davis si torna a ruggire: 3-0 alla Fiorentina e filotto negativo interrotto
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 28ª giornata: impegni interni per tre big. Bari-Empoli di fuoco. La guida completa
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Venezia-Avellino: turnover per Stroppa e Ballardini, riposano Adorante e Biasci?
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Reggiana-Sudtirol: granata per confermarsi, ospiti per il sogno playoff
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Virtus Entella-Modena: partita molto delicata la Sannazzari. In palio punti importanti
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Cesena-Monza: biancorossi alla caccia del primo posto in solitaria
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Padova-Spezia: veneti a caccia di continuità, liguri per rilanciarsi in zona salvezza
Serie C
Immagine news Serie C n.1 AlbinoLeffe, De Paoli: "Sempre speciale affrontare il Brescia ma abbiamo voglia di rifarci"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 30ª giornata: oggi in campo il Girone A. Il Vicenza se la vedrà col Trento
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone C di Serie C: Matino alza il muro della Salernitana
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone B di Serie C: Rizzo Pinna trascinatore dell’Ascoli
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone A di Serie C: Ospitaletto, RABBIa per la mancata vittoria
Immagine news Serie C n.6 Mignemi sul Siracusa: "Senza una società solida è dura fra i Pro. Ma spero si salvi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Como Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inizia il cammino verso Brasile 27. Italia in campo per sconfiggere la 'bestia nera' Svezia
Immagine news Calcio femminile n.2 Mondiali donne: azzurre sfidano la Svezia, il sogno parte da Reggio Calabria
Immagine news Calcio femminile n.3 Calcio inglese in lutto: è scomparsa Lynda Hale. Pioniera della Nazionale femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 La Svezia non avrà Blackstenius contro l'Italia: è tornata a casa per problemi familiari
Immagine news Calcio femminile n.5 "È come giocare ogni settimana una gara di Champions", Linari raccolta il calcio inglese
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia, Linari: "Dopo l'Europeo le altre ci guardano con occhi diversi. Puntiamo alla vittoria"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…