TMW Radio L'osservatore Palma: "Giay un nuovo Wesley per la Roma. Inter, che talento Kostov"

L'osservatore Marco Palma a TMW Radio, durante Maracanà, ha presentato tre giovani che interessano ad alcune squadre italiane, in particolar modo Inter, Roma e Bologna.

Vasilije Kostov (11-05-2008), tequartista/centrocampista centrale serbo della Stella Rossa. A Belgrado ha iniziato a brillare intensamente la stella di questo talentuosissimo ragazzo. Dopo aver fatto meraviglie con le selezioni giovanili biancorosse, a luglio 2025 è stato aggregato alla prima squadra e ne è diventato ben presto uno dei migliori interpreti. Duttile, dotato di grande tecnica e visione di gioco, gioca prevalentemente trequartista, ma interpreta bene anche i ruoli di mezzala e di esterno d’attacco. In questa stagione, nella massima serie serba, ha realizzato 10 reti e distribuito 6 assist. Seguito da vicino dall’Inter.

Somiglianza: Mikkel Damsgaard (Brentford)

Valore di mercato: 12 milioni €

Agustín Giay (16-01-2004), terzino destro argentino del Palmeiras. Tecnica, velocità e grande versatilità sono le caratteristiche principali di questo esterno di fascia destra. Si esprime benissimo sia come terzino in una difesa a quattro, che da quinto di centrocampo, in carriera è stato schierato anche difensore centrale, posizione in cui ha dimostrato grande attenzione in marcatura e dinamicità. Argentino, è cresciuto nel San Lorenzo con cui ha esordito nel massimo campionato appena diciottenne. Nell’estate del 2024 è stato acquistato dai brasiliani del Palmeiras che hanno investito sul ragazzo otto milioni €. Seguito da Roma e Atletico Madrid.

Somiglianza: Ben White (Arsenal)

​​​​​​​Valore di mercato: 14 milioni €

Petko Panayotov (20-07-2005), playmaker/mezzala bulgara del CSKA Sofia. Elegante centrocampista, nazionale Under 19 del suo Paese. Organizzatore di gioco dotato di ottima intelligenza tecnica e dalla tecnica di base di alto livello. Molto duttile in mezzo al campo, se schierato da mezzala garantisce copertura e inserimenti. Utilizzabile anche da trequartista viste le sue ottime doti di assist e balistiche. Oltre la qualità garantisce tanta quantità in mezzo al campo. Cresciuto nel Levski Sofia è passato al CSKA nel 2022 dove ha avuto una significante crescita tecnico/tattica. Seguito dal Bologna e da molte altre squadre europee.

Somiglianza: Lewis Ferguson (Bologna)

​​​​​​​Valore di mercato: 4 milioni €