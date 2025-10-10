Le partite di oggi: il programma di venerdì 10 ottobre
Dalle qualificazioni al prossimo Mondiale, con tante big impegnate, fino all'impegno dell'Italia Under 21 contro la Svezia, passando per due partite valide per il nono turno di Serie C. Di seguito il programma con gli appuntamenti calcistici più importanti di oggi, venerdì 10 ottobre, in Europa e nel resto del mondo:
EUROPA – Qualificazioni Mondiali
16:00 – Kazakistan vs Liechtenstein
20:45 – Belgio vs Macedonia del Nord
20:45 – Francia vs Azerbaigian
20:45 – Germania vs Lussemburgo
20:45 – Irlanda del Nord vs Slovacchia
20:45 – Islanda vs Ucraina
20:45 – Kosovo vs Slovenia
20:45 – Svezia vs Svizzera
EUROPA – Europei U21 (Qualificazione)
17:00 – Lettonia U21 vs Georgia U21
17:00 – Macedonia del Nord U21 vs Armenia U21
18:00 – Bosnia-Erzegovina U21 vs Olanda U21
18:00 – Danimarca U21 vs Austria U21
18:00 – Estonia U21 vs Lussemburgo U21
18:00 – Faerøerne U21 vs Francia U21
18:00 – Germania U21 vs Grecia U21
18:00 – Israele U21 vs Slovenia U21
18:00 – Moldavia U21 vs Inghilterra U21
18:00 – Polonia U21 vs Montenegro U21
18:00 – Repubblica Ceca U21 vs Azerbaigian U21
18:00 – Ucraina U21 vs Ungheria U21
18:15 – Italia U21 vs Svezia U21
18:30 – Svizzera U21 vs Islanda U21
19:00 – Galles U21 vs Belgio U21
19:00 – Turchia U21 vs Lituania U21
20:30 – Irlanda U21 vs Slovacchia U21
20:30 – Portogallo U21 vs Bulgaria U21
ITALIA – Serie C (Girone B)
20:30 – Arezzo vs Gubbio
20:30 – Bra vs Carpi
NORD E CENTRO AMERICA – Qualificazioni Mondiali (Terza fase)
02:00 – Nicaragua vs Haiti
04:00 – Honduras vs Costa Rica
23:00 – Suriname vs Guatemala
AFRICA – Qualificazioni Mondiali
15:00 – Gambia vs Gabon
15:00 – Seychelles vs Costa d’Avorio
15:00 – South Sudan vs Senegal
15:00 – Sudan vs Mauritania
15:00 – Togo vs DR Congo
18:00 – Lesotho vs Nigeria
18:00 – Rwanda vs Benin
18:00 – Sao Tome and Principe vs Tunisia
18:00 – Zimbabwe vs Sudafrica
