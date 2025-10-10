Oggi in TV, in campo l'Italia U21: dove vedere la sfida con la Svezia
Scende in campo l'Italia U21 contro la Svezia, nella gara valida per le qualificazioni al prossimo europeo di categoria. Fischio d'inizio alle 18.15, la gara sarà trasmessa in diretta su Rai 2. Si giocano anche due gare in Serie C e le gare di qualificazione al prossimo mondiale.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 10 ottobre
15.00 Sudan-Mauritania (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
15.00 Togo-RD Congo (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
16.00 Kazakistan-Liechtenstein (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO
18.00 Lesotho-Nigeria (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Ruanda-Benin (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Sao Tomé e Principe-Tunisia (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.00 Zimbabwe-Sudafrica (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
18.15 Italia-Svezia (Qualificazioni Europei Under 21) - RAI 2
20.30 Arezzo-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
20.30 Bra-Carpi (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT
20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO
20.45 Germania-Lussemburgo (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT UNO
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.