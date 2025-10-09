Italia U16, doppia amichevole contro il Galles, i convocati
Nuovo doppio impegno per la nazionale under 16. Dopo i test match contro Inghilterra e Spagna (due vittorie e due sconfitte nel complesso), gli azzurrini affronteranno il Galles martedì 14 ottobre alle ore 15, e giovedì 16 ottobre (ore 11), nella cornice dello Stadio Comunale di Ferentino, in provincia di Frosinone.
Il tecnico Manuel Pasqual ha convocato 22 calciatori classe 2010, raduno previsto questa domenica presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa "Giulio Onesti" di Roma.
Portieri
Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza)
Difensori
Mattia Barbone (Fiorentina), Lorenzo Damonte (Genoa), Owen Jordan Deffo Tchinda (Bologna), Lorenzo Dattilo (Roma), Samuele De Sario (Sampdoria), Alessandro Foroni (Inter), Alberto Samà (Juventus), Emanuele Pio Troiano (Milan)
Centrocampisti
Jody Ardeni (Bologna), Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), Nicola Cappellato (Atalanta), Cristian Norelli (Cremonese), Francesco Olivieri (Empoli), Edoardo Rastello (Juventus)
Attaccanti
Gabriele Borsa (Milan), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Ilyas Fatih (Parma), Fortune Egharevba (Hellas Verona), Giuseppe Pipitò (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa).
