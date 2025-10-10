Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Robin Friday, il più forte di tutti tra calcio, droga e passione

Robin Friday, il più forte di tutti tra calcio, droga e passioneTUTTO mercato WEB
Oggi alle 05:41Altre Notizie
Redazione TMW
fonte il-catenaccio.it
Robin Friday (Acton, 27 luglio 1952 – Acton, 22 dicembre 1990) è stato un calciatore inglese. La storia di Robin Friday, tra droga, calcio e passione.

Inglese, classe 1952, nato ad Acton (periferia ovest di Londra), Robin è un fenomeno calcistico che già a 8 anni palleggia in classe con la gomma da cancellare, passando da un banco all'altro senza farla mai cadere in terra; e a 14 è già nelle giovanili del Chelsea, dopo aver militato nelle file di Crystal Palace e Queen's Park Rangers.

La classe di sicuro c'è, ma la testa no.

A 15 anni molla la scuola e si avvicina al mondo della droga, l'anno dopo finisce in riformatorio per scippo. Ma una volta dentro Robin si comporta bene e così il direttore gli concede di potersi allenare con le giovanili del Reading per poi tornare la sera in riformatorio. Ai nuovi compagni, fin dal primo giorno, ricorda che «nessuno di voi è più forte di me», attirando antipatie fin da subito.

Pochi tempo dopo conosce e sposa Maxine, giovane di colore. I due hanno pure un figlio, nulla di strano, se non fosse che Robin ha solo 17 anni e non ha né un soldo né un lavoro. In più, in quegli anni le coppie interrazziali non sono viste di buon occhio, e infatti finisce coinvolto in numerose risse causate da insulti razziali rivolti alla coppia.

Una volta diventato padre Robin prova a mettere la testa a posto, e inizia a lavorare come asfaltatore in un cantiere edile, abbandonando il calcio. Un amico però dopo un pò lo convince a seguire il suo talento, e così inizia a giocare per il Walthamstow Avenue.
Da solo batte tutte le squadre del campionato, compresa l'Hayes, che decide di acquistarlo. «Mi avete preso perché vi ho spaccato il culo?» chiede mentre firma il nuovo contratto.
Arrivano un pò di soldi in più, ma torna anche la droga nella sua vita.

Continua a lavorare nei cantieri e una mattina, in preda agli effetti degli stupefacenti, sale su un tetto e perde l'equilibrio, precipitando a terra da più 5 metri. Un palo gli entra nel fianco sfiorando polmoni e cuore, ma ci vuole ben altro per fermarlo. Dopo neanche 4 mesi torna in campo giusto in tempo per giocare il primo turno di FA Cup contro il Bristol Rovers, eliminandoli.

Una volta contro il D&R F.C. non si presenta allo stadio perché si ferma in un pub lì vicino. Dirigenti e compagni lo vanno a prendere dal bancone dove stava sonnecchiando, lo vestono e lo gettano in campo. Gli avversari vedendo quell'ubriaco barcollante lo deridono, ma quando il pallone arriva tra i suoi piedi si accende, e a pochi secondi dalla fine segna il gol della vittoria. Al fischio finale Robin passa davanti la sua panchina e dice: «Visto stronzo!? Adesso torno a bere, vedi di non rompermi più i coglioni», lasciando il Mister di sasso.
Il Reading si ricorda di lui e lo riacquista. Il rapporto personale con i nuovi compagni non è certamente idilliaco tra falli e liti in allenamento, ma in campo è tutta un'altra storia. Robin è fenomenale e fondamentale. Corre e segna regalando veri e propri gesti teatrali degni di una rockstar, e più passa il tempo più i tifosi lo venerano.

Una volta, dopo un gol al Plymouth Argyle scavalca i cartelloni pubblicitari, strappa una birra dalla mano di un tifoso e se la beve. L'arbitro aspetta che Robin abbia finito e quando l'attaccante rientra in campo lo espelle senza esitazioni, sentendosi poi però gridare contro: «Brutto stronzo. Avevo sete, e allora?!».
Alla sua prima stagione da professionista con il Reading segna 20 gol, e il suo nome inizia a circolare ad alti livelli, West Ham e Arsenal iniziano a interessarsi a lui, ma non se ne fa nulla, causa le sue vecchie abitudini.

I compagni sopportano i suoi atteggiamenti solo per via del suo talento, ma le intemperanze aumentano giorno dopo giorno.
Robin viene cacciato da tutti i pub della zona, e quando viene trasferito in una casa vicino al club per essere un pò più controllato viene arrestato perché mette dischi heavy metal a tutto volume in orari notturni, spesso in preda ai deliri da LSD.
Dopo qualche tempo al Reading ne hanno le scatole piene e lo cedono al Cardiff.

Con la nuova maglia fa di tutto per farsi cacciare, facendosi arrestare più volte, ma al club sembra non interessare nulla del suo comportamento fuori dal terreno di gioco, perché in campo Robin risolve tutte le partite. All'esordio segna 2 reti al Fulham di Bobby Moore, ex capitano del West Ham e della nazionale inglese vincitrice del mondiale del 1966. Il ragazzo non sembra per nulla intimorito dal confronto, tanto che durante una mischia su calcio d'angolo strizza le palle alla leggenda britannica.

Ogni partita lo consacra sempre di più come formidabile giocatore, fermato soltanto da quella sua testa calda. Un giorno dopo un gol salta i cartelloni pubblicitari a bordo campo e bacia un poliziotto. «Lo avevo visto così triste. Poi però me ne sono pentito. Io odio la polizia».

Intanto divorzia da Maxine e si sposa con Liza, una ragazza di Reading. Un matrimonio tutto da ricordare, dove prima viene visto fuori dalla chiesa intento a rollare uno spinello e poi interviene in una scazzottata tra gli invitati durante la cerimonia.

Intanto viene ceduto al Cardiff, e al suo arrivo alla stazione della città viene fermato perchè senza biglietto, sarà il suo nuovo allenatore a pagargli la multa.

Ma sono due gli episodi che racchiudono più di tutti la sua essenza fenomenale e ribelle.

Il primo risale al 16 aprile 1977, Cardiff-Luton, scontro salvezza. Per tutta la partita Robin si scontra fisicamente e verbalmente col portiere avversario, Aleksic, fino a quando a 10 minuti dalla fine sul risultato di 0-0, gli molla una pedata al volto. Aleksic rimane a terra per qualche minuto prima di rialzarsi stordito. Robin, ammonito dall'arbitro, tende la mano al portiere, che però rifiuta mandandolo a quel paese. L'attaccante non fa una piega e al primo pallone conquistato salta cinque avversari, si presenta davanti al portiere, dribbla pure lui e prima di segnare si ferma sulla linea di porta e sorride beffardo verso Aleksic. Come se non bastasse, mentre torna a centrocampo Robin mostra al suo avversario seduto a terra le due dita a simbolo di insulto.

Il secondo episodio risale al 16 ottobre 1978 durante la partita con il Brighton, quando dopo un intero match fatto di scorrettezze date e ricevute, Robin colpisce Mark Lawrenson, (futuro pilastro del Liverpool) l'uomo che lo ha marcato per tutta la partita e che non lo ha fatto respirare. Naturalmente viene espulso, ma al rientro nel tunnel invece di andare verso il suo spogliatoio si dirige verso quello avversario, forza la porta, prende la borsa da gioco di Lawrenson e ci defeca dentro.
Il Cardiff lo caccia e lui, senza farne un dramma, dichiara: «Ne ho abbastanza di sentire persone dirmi cosa devo o non devo fare», decidendo così a soli 25 anni di ritirarsi dal mondo del calcio. È la stagione 1977/78, la quinta da professionista e l'ultima da calciatore per Robin.
Vani i tentativi di molti manager di farlo tornare sui suoi passi. Ci prova Maurice Evans, nuovo allenatore del Reading, che al suo «Figliolo, puoi ancora arrivare dove vuoi nel calcio» si sente rispondere: «Ho la metà dei tuoi anni ed ho già vissuto il doppio di te».
Ci prova il mitico Matt Busby del Manchester United, che ai tempi faceva il dirigente e aveva da poco perso il suo figlioccio George Best (l'altro celebre "scapezzato").
Robin riconosce il suo carisma e mostra rispetto rispondendogli: «So chi è lei boss, ma purtroppo non me la sento più di giocare».
Ci prova anche Bryan Clough, che in quella stagione vincerà la Coppa Campioni col suo Nottingham Forest. Anche a lui Robin risponde con un «No, grazie».

Friday non tornerà mai più a giocare, lasciando il mondo del calcio senza che nessuno lo abbia mai visto nel massimo campionato inglese, né tantomeno in nazionale, sollevare qualche trofeo che la sua immensa classe meritava di vincere.

Di lì a poco la sua vita precipiterà irrimediabilmente, molto più velocemente e drasticamente di quella di George Best, tanto che Robin morirà nel suo appartamento (concessogli dallo stato in quanto non abbiente) il 22 dicembre del 1990 a soli 38 anni per un'overdose di eroina, andandosene senza quasi senza lasciare traccia, senza aver dato il giusto contributo ad uno sport che aveva bisogno delle sue incredibili giocate.

Sembra un film, ma non lo è. È solo l'incredibile vita di Robin Friday, giocatore di calcio dall'animo anarchico e ribelle.
Resterà per sempre il dubbio su dove sarebbe potuto arrivare se oltre a buoni piedi avesse avuto anche una buona testa.
«Amo la droga perché mi fa stare bene; amo l'alcol perché con lui io sono un altro; amo le donne perché loro amano me; amo il calcio perché è l'unica cazzo di cosa nella mia vita che so fare meglio di un Dio e di chiunque altro su questa corrotta e schifosa terra».

La band gallese dei Super Furry Animals nel 1996 gli dedica un singolo, "The Man don't give a Fuck", che in copertina immortala il gesto rivolto ad Aleksic.

Un film su Robin Friday.

Basato sul libro "The Greatest Footballer You Never Saw", scritto da uno dei membri della band Oasis, Paul McGuigan, il film racconta la vita del giocatore di calcio Robin Friday. Friday divenne un eroe per la classe lavoratrice inglese per il suo rifiuto di vivere seriamente la sua vita e per voler assaporare ogni momento come se fosse l'ultimo. Si ritirò dal calcio nel 1977 e morì nel 1990 a 38 anni.

Articoli correlati
Altre notizie Altre Notizie
Federica Masolin: "Bellissima lotta scudetto. Champions? Spero in un'italiana" Esclusiva TMWFederica Masolin: "Bellissima lotta scudetto. Champions? Spero in un'italiana"
Spalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A? TMW RadioSpalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A?
Robin Friday, il più forte di tutti tra calcio, droga e passione Robin Friday, il più forte di tutti tra calcio, droga e passione
Oggi in TV, in campo l'Italia U21: dove vedere la sfida con la Svezia Oggi in TV, in campo l'Italia U21: dove vedere la sfida con la Svezia
Le partite di oggi: il programma di venerdì 10 ottobre Le partite di oggi: il programma di venerdì 10 ottobre
Italia U16, doppia amichevole contro il Galles, i convocati Italia U16, doppia amichevole contro il Galles, i convocati
Cardinale cittadino italiano? Lui intanto ringrazia: "Profondamente onorato della... Cardinale cittadino italiano? Lui intanto ringrazia: "Profondamente onorato della proposta"
Casella: "Antenucci via dalla SPAL? Un errore. La proprietà poteva limare le diverge"... TMW RadioCasella: "Antenucci via dalla SPAL? Un errore. La proprietà poteva limare le diverge"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
Le più lette
1 La vera outsider per lo Scudetto con un potenziale ancora tutto da esprimere. La Roma è prima ma non è (ancora) considerata al pari delle altre: Gasperini però ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e ha due assi nella manica per il titolo
2 Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
3 Del Bosque: "Se chiedessimo a Zidane, direbbe che è stato meglio al Real che alla Juve"
4 Spalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A?
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 ottobre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Cristante e Carnesecchi suonano la carica, Tonali apre al ritorno in A: il punto da Coverciano
Immagine top news n.1 Marotta entra nel board dell'EFC. E Al Khelaifi ringrazia Friedkin per il lavoro svolto
Immagine top news n.2 Cairo, Platini, Vignola, Vierchowod, Pardo: i 5 interventi più interessanti dal Festival dello Sport
Immagine top news n.3 Torino, Cairo: "Vicino a Baroni. Partenza a rilento anche per via del calendario"
Immagine top news n.4 Fiorentina e Dodo, prove di disgelo per il rinnovo. Fissato incontro chiarificatore con gli agenti
Immagine top news n.5 Occhio al 2026, i 100 nomi in scadenza di contratto da tenere d'occhio
Immagine top news n.6 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
Immagine top news n.7 Torna Cristante: "La Nazionale è la cima, qui chi ha dimostrato di essere importante"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Provaci ancora Sergio. Ecco l'Al Ittihad che troverà Conceicao
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha già (in prestito) l'esterno del futuro. Garantisce Silvio Baldini
Immagine news podcast n.3 Perché la Fiorentina merita ancora fiducia nonostante la classifica da incubo
Immagine news podcast n.4 Christian Pulisic deve ancora rinnovare con il Milan: cosa vuol fare il club?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti, De Rossi, Mancini e Palladino: chi rientrerà prima in Serie A?
Immagine news Serie A n.2 Avvocato Spallone: "Il caso Osimhen al Napoli potrebbe riaprirsi, sarebbe simile alla Juventus"
Immagine news Serie C n.3 Casella sulla Pro Vercelli: "Nuova proprietà ha dato entusiasmo. Possono far molto bene"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Avvocato Spallone: "Il caso Osimhen al Napoli potrebbe riaprirsi, sarebbe simile alla Juventus"
Immagine news Serie A n.2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 ottobre
Immagine news Serie A n.3 Platini duro sul VAR: "Con me non ci sarebbe mai stato. Utile solo a spostare le polemiche"
Immagine news Serie A n.4 Arnautovic nella storia. Col poker a San Marino è il miglior marcatore di sempre dell'Austria
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, Ciocci: "Caprile fra i più in forma d'Europa. Da sardo la Serie A è speciale"
Immagine news Serie A n.6 Il Milan si è quasi liberato di Origi: mancano pochi dettagli legali per l'addio del belga
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Nesta: "Al Monza è caduto un po' tutto il castello dopo la morte di Silvio Berlusconi"
Immagine news Serie B n.2 Bari, dare continuità alla prima vittoria stagionale: ora il focus è già sulla Reggiana
Immagine news Serie B n.3 Allo Spezia per merito di un’app? La società smentisce: “Da Veiga non selezionato con l’IA”
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, prosegue la preparazione a Bogliasco: il punto sull'infermeria blucerchiata
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Portanova: "I gol son così poco per una piazza che mi ama così tanto"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Franjic: "L'atmosfera del Penzo è unica. Felice di difendere i colori arancioneroverdi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, leader nel minutaggio di Serie C. Greco: "La sostenibilità è un valore aggiunto"
Immagine news Serie C n.2 Matteassi: "Ravenna sorprendente. Nel Girone C di Serie C ci sarà grande battaglia"
Immagine news Serie C n.3 Casella sulla Pro Vercelli: "Nuova proprietà ha dato entusiasmo. Possono far molto bene"
Immagine news Serie C n.4 Bisoli: "Sul Brescia preferisco non dir nulla. Cosenza? Spero si sani la frattura tra piazza e club"
Immagine news Serie C n.5 Torres, Pazienza: "Nella squadra vedo la cazzimma, usciremo da questo momento"
Immagine news Serie C n.6 Luciani: "Orgoglioso e fiero di aver ricevuto la proposta di un club serio come la Cavese"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve, Braghin: "Niente clausole ai contratti, con questo mercato impazzito non servono"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Wullaert: "Orgogliosa della squadra. Ora testa alla Fiorentina"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, sono ventuno le convocate per la Coppa del Mondo in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Femminile, Detruyer: "Dobbiamo continuare così. Migliorati nell'intesa"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter fa la voce grossa in Europa. Tutti i risultati delle gare d'andata di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.6 Si è conclusa la 1ª giornata di UWCL: sorride la Juventus, male la Roma in Spagna
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?