Roma-Midtjylland 2-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik (34' st Tsimikas), El Aynaoui, Koné (27' Cristante), Wesley; Soulé (17' st Ferguson), Pellegrini (17' st El Shaarawy); Dybala (34' st Bailey). A disp.: De Marzi, Gollini, Rensch, Hermoso, Ziolkowski, Pisilli. Allenatore: Gasperini
Midtjylland (5-3-2): Olafsson; Mbabu, Diao, Erlic, Bech, Jensen (22' st Paulinho); Castillo (16' st Byskov), Bravo (1' st Junior Brumado), Billing; Gogorza (1'st Osorio), Franculino (31' st Simsir). A disp.: Lossl, Ugboh, Lee, Guesung Cho, Andreasen, Djabi, Daniel Silva, Etim. Allenatore: Tullberg
Arbitro: Dabanovic (Montenegro)
Marcatori: 7' El Aynaoui (R), 38 st' El Shaarawy (R), 43' st Paulinho (M)
Ammoniti: Cristante (R), Mancini (R), Osorio (M), Erlic (M), Bech (M)