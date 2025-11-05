Fiorentina, Speciale (La7): "Un dg che cerca un ds che cerca un allenatore...pare la Fiera dell'Est"

Luca Speciale, giornalista di La7, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola.

Ecco le sue parole: "D'Aversa per qualche partita col Lecce l'ho apprezzato però poi ha solo retrocessioni ed esoneri. Il calcio poi è difficile da leggere, e questa esperienza è traumatica in questo senso per fare analisi, se si guarda i precedenti. Rischi di andartela a cercare".

La società però se vuole D'Aversa lo deve prendere

"In realtà questo è un momento in cui la società sta molto con l'orecchio a terra, ai social. In qeusto momento c'è così tanta confusione che non si sa chi vuole che cosa. C'è un dirigente che sta cercando un direttore che poi deve scegliere l'allenatore. Sembra la fiera dell'Est, è una roba surreale al 4 di novembre. Può succedere che sbagli un acquisto, un prgertto, però lo fai su una dtruttura cher esiste. Se questa struttura non esiste, ma l'hai sempre negata e l'hai fatta debole, con dei parafulmini e degli yes man, dopo ti trovi senza fondamenta, senza società perchè l'hai voluta tenere sempre come estensione del giardino di casa. Questo poi lo paghi nel momento in cui sei distante. Ancora di più ti servono gli uomini esperti. Tenere una società in una maniera verticistico-familiare. Bisognerebbe avere la concezione e la percezione che la Fiorentina è un sentimento in comodato d'uso, bisogna avere scienza, coscienza e rispetto nel maneggiarla, come tutte le squadre. Tornano al popolo, alla gente, non sono solo della proprietà".

Il calcio è anche Kean che anno scorso tira e segna mentre quest'anno è Falcone che para sulla riga di porta

"Kean aveva 50 metri di profondità, la Fiorentina difendeva bassa e Kean stava da solo. Adesso Pioli ha provato a metterci un altro attaccante vicino. Tutto è diverso rispetto all'anno scorso. Io penso che nel momento peggiore i giocatori abbiano provato comunque a fare quello che chiedeva Pioli, anche non credendoci".