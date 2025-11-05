Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Roberto Beccantini: Pizzicotti e sbadigli di Champions.

Roberto Beccantini: Pizzicotti e sbadigli di Champions.TUTTO mercato WEB
Oggi alle 07:42Altre Notizie
Redazione TMW
fonte Roberto Beccantini - BECK is BACK www.beckisback.it

L’1-1 dello Stadium allontana la Juventus dagli spareggi degli ottavi ma, dopo il 2-1 di Cremona, semina altre tracce. Se piccole o grandi, toccherà a Spalletti, ai giocatori. Lo Sporting è squadra fatta, Madama (dal 2021, più o meno) non più o non ancora. Per una quindicina di minuti, gli opliti di Rui Borges appendono i rivali al muro: il gol di Arajuo, su azione Ioannids-Trincao, è splendido; la traversa di Trincao, al 14’, da sturm und drang. E all’interno di un pressing avanzato e cadenzato, Pedro Gonçalves fa saltare piani e Hjulmand calibra il palleggio. Mamma mia.

Reagisce, la Vecchia, di orgoglio e di gioco (sì). Paratone di Rui Silva su Vlahovic, e di Inacio su Conceiçao. Il serbo leadereggia, lui che prende 12 milioni e a giugno potrà liberarsi «a gratis». Poco Yildiz, prigioniero a sinistra, con Cambiaso. Mentre Koop è sempre là, centrale mancino. Yildiz, «un po’ Kvara un po’ Di Natale»: calma, «Luscianone».

Ma è proprio il turco a innescare il pari, non meno pregevole dello 0-1: imbucata per Thuram, destro rapinoso di Vlahovic. Allo Sporting il punto basta e avanza. Alla Juventus, no. Dico subito che la ripresa non è stata croccante come il primo tempo, al netto dei poker di Casinò-McKennie. Il ritmo? Il Mondiale per club? A naso, comunque, non solo Tudor. Le staffette hanno sfigurato gli assetti, permettendo agli spallettiani di riprendere fiato e cazzimma. Spiccioli di Zhegrova e, addirittura, un centesimo di Miretti. Più David, il solito jukebox fisso sull’evergreen «o la va o la spacca». E stava per andare, incredibimente, se Rui Silva, il migliore dello Sporting, non gli avesse deviato una sgrullata sotto misura (da un cross di Kalulu, con Vlahovic il più brillante). Era il 92’. Pensando agli incipit di sabato e di oggi, un lettore ha recuperato un mio vecchio adagio: in Europa è diverso.

** Napoli-Eintracht Francoforte 0-0. Partita «fastidiosa», per usare un termine di fresco conio a Posillipo. E un eccesso di zero che, specchio sincero della contesa, non era immaginabile visti i precedenti tedeschi, ottavi in Bundesliga: 5-1 al Galatasaray, 1-5 con Atletico e Liverpool. E quelli del Napoli: 0-2 a Manchester, 2-1 allo Sporting, 2-6 a Eindhoven. Un Napoli sgonfio, con McTominay, Hojlund e Politano in ombra e Anguissa profeta nel deserto. Avversari ordinati, scolastici. In generale, rare le parate dei portieri e avari i brividi. Conte aveva rilanciato Lobotka e confermato Elmas. Poi dentro i dribbling – sporadici, invero – di Lang e Neres. Avrebbero fatto comodo gli assist taglienti di De Bruyne: scritto ciò, sbircio il taccuino e trovo un portacenere zeppo di cicche.

** Post scriptum: raccomando la rete di Micky Van de Ven in Tottenham-Copenaghen. Un tir olandese di 1,93 che si è fatto tutto il campo alla velocità di Verstappen.

Articoli correlati
Napoli-Inter 3-1: Il risultato ha scosso classifica e moviole, dal Vesuvio a Lissone... Napoli-Inter 3-1: Il risultato ha scosso classifica e moviole, dal Vesuvio a Lissone
Roberto Beccantini: gli allenatori, per carità! Roberto Beccantini: gli allenatori, per carità!
Roberto Beccantini sul futuro dell'Inter: "Zero titoli e fine di un ciclo dopo la... Roberto Beccantini sul futuro dell'Inter: "Zero titoli e fine di un ciclo dopo la finale che non c'è stata"
Altre notizie Altre Notizie
Roberto Beccantini: Pizzicotti e sbadigli di Champions. Roberto Beccantini: Pizzicotti e sbadigli di Champions.
Fiorentina, Speciale (La7): "Un dg che cerca un ds che cerca un allenatore...pare... Fiorentina, Speciale (La7): "Un dg che cerca un ds che cerca un allenatore...pare la Fiera dell'Est"
Oggi in TV, Champions League: dove vedere Inter-Kairat Almaty e Marsiglia-Atalanta... Oggi in TV, Champions League: dove vedere Inter-Kairat Almaty e Marsiglia-Atalanta
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 5 novembre Le partite di oggi: il programma di mercoledì 5 novembre
Juventus-Sporting 1-1: il tabellino della gara Juventus-Sporting 1-1: il tabellino della gara
Napoli-Eintracht Francoforte 0-0: il tabellino della gara Napoli-Eintracht Francoforte 0-0: il tabellino della gara
Domani Udine saluta Galeone, ai funerali sarà presente anche il Comune di Pescara... Domani Udine saluta Galeone, ai funerali sarà presente anche il Comune di Pescara
Lutto nel mondo del giornalismo e della satira: addio a Giorgio Forattini Lutto nel mondo del giornalismo e della satira: addio a Giorgio Forattini
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
Le più lette
1 Juve: il lavoro di Spalletti. Milan: la masterclass di Allegri e la regola del 4. Inter: le chiacchiere su Lautaro, l’impronta di Chivu. Fiorentina: i milioni di Pioli, i modi di Ranieri. Napoli: la strategia di Conte. E tre cose sul Como
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre
3 The Athletic conferma: è Udogie il calciatore minacciato da un agente con un'arma da fuoco
4 Marco Verratti, l'italiano più conosciuto in Francia. E che non ha mai giocato in A
5 Simeone si redime, Bayern invincibile. Real a vuoto: Champions League, risultati e classifica
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, l'Europa resta un cruccio e il calendario spaventa: come si complica il cammino Champions
Immagine top news n.1 Vlahovic ingrana, la Juventus ancora no. La pareggite bianconera non risparmia neanche Spalletti
Immagine top news n.2 Koopmeiners taglia con il passato, anche a parole. Lui nella Juventus si vede difensore
Immagine top news n.3 Con lo Sporting altra X di Champions per la Juventus. La certezza si chiama Vlahovic
Immagine top news n.4 Napoli, altro passo falso in Champions e di nuovo senza gol: Conte, il bicchiere è mezzo vuoto
Immagine top news n.5 Fiorentina senza direttore sportivo e allenatore. I nomi in corsa per la panchina viola
Immagine top news n.6 Terzo pari in questa Champions per la Juve. 1-1 con lo Sporting all'esordio europeo con Spalletti
Immagine top news n.7 Il Napoli delude ancora in Champions League: 0-0 soporifero con l'Eintracht Francoforte
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La triste fine della storia di Stefano Pioli con la Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Gimenez ha le ultime chances per dimostrare di essere il 9 che serve al Milan
Immagine news podcast n.3 Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato
Immagine news podcast n.4 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Colonnese: "Lazio, Isaksen fa la differenza. Inter, si vince anche così"
Immagine news Serie A n.2 Il momento della Lazio di Maurizio Sarri visto dagli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, chi scegliere per il post-Pioli? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il ko di De Bruyne, il 'nuovo' Napoli, il lavoro alla Lukaku: Hojlund, i tempi si fanno duri
Immagine news Serie A n.2 Hellas Verona, Giovane può essere già una plusvalenza. Lo cercano sia Inter che Milan
Immagine news Serie A n.3 Sacchi: "Inter, chiudi i conti per la qualificazione agli ottavi e poi testa al campionato"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Pellegrini: "Quando mi fischiavano ero più i*******o di loro. Dette c*****e su di me"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, l'Europa resta un cruccio e il calendario spaventa: come si complica il cammino Champions
Immagine news Serie A n.6 Gimenez: "Per mesi ho giocato con un infortunio alla caviglia. Ora è il momento di fermarmi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Panchine Serie B 2025/26: anche lo Spezia cambia, Donadoni al posto di D'Angelo
Immagine news Serie B n.2 Monza, Baldissoni incontra i tifosi e traccia la via. Solidità, sostenibilità e la città al centro
Immagine news Serie B n.3 Empoli, il Ministro dello Sport Andrea Abodi in visita al Centro Sportivo di Monteboro
Immagine news Serie B n.4 Sei anni e mezzo dopo Donadoni torna in Italia. Lo Spezia nuova chance per l'ex ct
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Esposito rende omaggio a D'Angelo: "Uomo vero. Ti voglio bene mister"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Stillitano: "Esonerare D'Angelo scelta difficile. Donadoni personalità di spicco"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pres. Lecco sullo stadio: "Dialogo da un anno e mezzo tra promesse e mezze promesse"
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Di Donato nuovo tecnico dall'Arzignano
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone C di Serie C: Cionek entra nella storia della Cavese
Immagine news Serie C n.4 La Top 11 del Girone B di Serie C: a Guidonia si festeggia San...nipoli
Immagine news Serie C n.5 La Top 11 del Girone A di Serie C: Cittadella, ancora in Vita l'obiettivo playoff
Immagine news Serie C n.6 Renate, Magoni: “Valorizziamo giovani, puntiamo ai playoff. Il sogno? Arrivare in Serie B”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Marsiglia-Atalanta, la Dea sogna l'impresa ma al Vélodrome nessuno ha ancora vinto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Kairat Almaty, Chivu vuole la quarta vittoria per blindare la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Sporting
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Soncin dopo il sorteggio: "Tanta voglia d'iniziare la strada verso Euro26"
Immagine news Calcio femminile n.2 Lulù Oliveira riparte dal Venezia Femminile: è il nuovo tecnico delle arancioneroverdi
Immagine news Calcio femminile n.3 Qualificazioni per il Mondiale 2027: l'Italia pesca Svezia, Danimarca e Serbia
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, stop per Bugeja: guaio al ginocchio sinistro, con interessamento del legamento
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa del Mondo Femminile 2027, oggi a Nyon il sorteggio dei gironi di qualificazione
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Woman, la Top11 della 4ª giornata: Michela Cambiaghi guida l’attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?