Oggi in TV, Champions League: dove vedere Inter-Kairat Almaty e Marsiglia-Atalanta
Continuano le gare di Champions League, con le altre due italiane impegnate questa sera. La sfida fra Inter e Kairat Almaty sarà visibile solo su Amazon Prime, mentre Olympique Marsiglia-Atalanta sarà trasmessa da Sky Sport.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, mercoledì 5 novembre.
18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
18.45 Qarabag-Chelsea (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
18.45 Pafos-Villarreal (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
19.00 Eintracht Francoforte-Colonia (Bundesliga femminile) - DAZN
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
21.00 Inter-Kairat Almaty (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Marsiglia-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
21.00 Manchester City-Borussia Dortmund (Champions League) - TV8, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
21.00 Bruges-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Newcastle-Athletic (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Benfica-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT
21.00 Ajax-Galatasaray (Champions League) - SKY SPORT
