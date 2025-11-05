Le partite di oggi: il programma di mercoledì 5 novembre

Ci sono partite da potersi gustare in data odierna, mercoledì 5 novembre 2025.

Prosegue il programma della 4^ giornata di Fase Campionato in Champions League e dopo Juventus e Napoli ieri, quest'oggi è il turno dell'Inter e dell'Atalanta scendere in campo per rappresentare la Serie A. Di seguito le varie partite in programma, con accanto l'orario di riferimento.

Champions League - Fase campionato (4^ giornata)

18:45 - Pafos vs Villarreal

18:45 - Qarabag vs Chelsea

21:00 - Ajax vs Galatasaray

21:00 - Benfica vs Leverkusen

21:00 - Club Brugge vs Barcellona

21:00 - Inter vs Kairat Almaty

21:00 - Manchester City vs Dortmund

21:00 - Marsiglia vs Atalanta

21:00 - Newcastle vs Ath. Bilbao