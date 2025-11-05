Le partite di oggi: il programma di mercoledì 5 novembre
Ci sono partite da potersi gustare in data odierna, mercoledì 5 novembre 2025.
Prosegue il programma della 4^ giornata di Fase Campionato in Champions League e dopo Juventus e Napoli ieri, quest'oggi è il turno dell'Inter e dell'Atalanta scendere in campo per rappresentare la Serie A. Di seguito le varie partite in programma, con accanto l'orario di riferimento.
Champions League - Fase campionato (4^ giornata)
18:45 - Pafos vs Villarreal
18:45 - Qarabag vs Chelsea
21:00 - Ajax vs Galatasaray
21:00 - Benfica vs Leverkusen
21:00 - Club Brugge vs Barcellona
21:00 - Inter vs Kairat Almaty
21:00 - Manchester City vs Dortmund
21:00 - Marsiglia vs Atalanta
21:00 - Newcastle vs Ath. Bilbao
