Il ministro Abodi sul Mondiale: "Facciamo una tregua alle critiche, aiutiamo l'Italia ad andarci"
Ministro: "Preoccupato? No, perché possiamo farcela"
(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "La Norvegia è più forte, è una questione di metodo e modello, non solo di Dna. Perchè 15 anni dicevamo che era una partita semplice, oggi non ci sono più le squadre cuscinetto. Sono più prestanti, più freschi mentalmente, saltano l'uomo e noi no. Ma a noi interessa solo che l'Italia vada ai mondiali, facciamo una tregua dalle critiche e aiutiamo i ragazzi". Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, torna così a parlare della sconfitta dell'Italia contro la Norvegia. "Preoccupato? No perché possiamo farcela, dobbiamo tirar fuori quello che non abbiamo visto sempre", conclude il ministro, intervenuto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1. (ANSA).
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Le più lette
2 Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Quali obiettivi per il Milan? Tare: "Sarei un bugiardo se dicessi di non volere Scudetto o Champions"
Uva su Euro 2032: "Solo l'Allianz ha tutti i parametri, ma anche altri stadi sono sulla buona strada"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile