Riforma dello sport: ieri summit tra FIGC e sindacati con focus sugli arbitri
TUTTO mercato WEB
Su richiesta unitaria delle organizzazioni sindacali, si è svolto ieri presso la sede della FIGC a Roma un incontro tra i rappresentanti di SLC-CGIL, FISASCAT-CISL e UILCOM-UIL con il presidente federale Gabriele Gravina e il segretario generale Marco Brunelli.
Questa riunione conoscitiva - riporta il sito ufficiale della FIGC - è servita per introdurre alcune tematiche meritevoli di approfondimento, alla luce dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.36 del 2021 ‘Riforma dello sport’, anche in relazione al progetto della nuova organizzazione degli arbitri di vertice proposto dalla Federazione. L’intenzione condivisa è di continuare a confrontarsi, dandosi appuntamento nelle prossime settimane per un successivo incontro.
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
4 Lazio-Torino, le probabili formazioni: Hysaj gioca a destra e c'è il ritorno di Tavares a sinistra
Ora in radio
Primo piano
"La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Calcio femminile
IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women