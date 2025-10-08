Le partite di oggi: il programma di mercoledì 8 ottobre
C'è del calcio giocato anche in data odierna, mercoledì 8 ottobre 2025.
In campo le nazionali, cominciando da quelle impegnate alle qualificazioni ai prossimi Mondiali per l'area africana, che sono in prevalenza, e asiatica. Prosegue poi il Mondiale Under 20 con i suoi ottavi di finale. Per gli appassionati, ultima ma non ultima, la Champions League. In campo a rappresentare la Serie A scende la Roma. Di seguito i principali incontri in programma, con relativo orario.
Qualificazioni Mondiali - Africa (9^ giornata)
15:00 - Eritrea vs Marocco
15:00 - Eswatini vs Angola
15:00 - Etiopia vs Guinea-Bissau
15:00 - Libia vs Capo Verde
15:00 - Mauritius vs Camerun
18:00 - Central African Rep. vs Ghana
18:00 - Ciad vs Mali
18:00 - Comoros vs Madagascar
18:00 - Gibuti vs Egitto
18:00 - Sierra Leone vs Burkina Faso
21:00 - Niger vs Congo
21:00 - Tanzania vs Zambia
Qualificazioni Mondiali - Asia (Quarta Fase, 1^ giornata)
17:00 - Oman vs Qatar
19:15 - Indonesia vs Arabia Saudita
Coppa del Mondo Under 20 (Ottavi di finale)
21:30 - Argentina U20 vs Nigeria U20
21:30 - Colombia U20 vs Sudafrica U20
01:00 (9/10) - Giappone U20 vs Francia U20
01:00 (9/10) - Paraguay U20 vs Norvegia U20
Champions League Femminile (Prima Fase, 1^ giornata)
18:45 - Real Madrid D vs Roma D
18:45 - Twente D vs Chelsea D
21:00 - Manchester United D vs Valerenga D
21:00 - St. Polten D vs Atletico Madrid D
21:00 - Wolfsburg D vs PSG D