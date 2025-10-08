Fabrizio Ravanelli: "Alla Juventus ho sbagliato qualche gol ma mai come quello di David"

Fabrizio Ravanelli è stato intervistato da Claudio Zuliani per tuttojuve.com, tra le altre cose analizzate ha parlato dell'attaccante che ha preso il posto di Vlahovic

alla Juventus, ecco le sue parole:

Qualche gol l'ho sbagliato, ma clamoroso come quello di David, no.

Devo dire che quella palla contro il Villarreal, se la andiamo ad analizzare, centimetro per centimetro, metro per metro, prima che arrivi sul suo piede viene deviata leggermente e lo condiziona.

Lui era talmente orientato nel calciare con quel tempismo che invece che colpire con il piatto pieno, colpisce con la parte del tallone e fa un errore clamoroso,

davvero clamoroso. Contro il Milan invece, secondo me, è un sintomo, quando un giocatore scivola spesse volte vuol dire che non è al 100%. Lui in quel frangente non ha avuto appoggio e gli è mancata veramente la forza.

Sente sicuramente la pressione e si vede dal suo comportamento perché io l'ho conosciuto anche lo scorso anno e l'ho visto giocare tante volte. Però se noi andiamo a comparare il giocatore dello scorso anno col giocatore di quest'anno sono due fratelli diversi. Sono lontani anni luce. L’anno scorso era un giocatore, comunque, che partecipava al gioco e si muoveva bene. Quest’anno anche nella corsa è molto goffo, fa fatica a livello fisico. Io credo che un attaccante, quando magari anche c'è un periodo che non fa gol, si debba sbattere, pressare gli avversari. Spalla a spalla con il difensore, partecipare al gioco, rincorrere gli avversari, difendere. Oggi questo ancora non lo vedo. David credo sia ancora in una fase di ambientamento e ci vorrà tempo. Poi dopo non lo so se lui riuscirà quest'anno a togliersi di dosso tutte le pressioni perché la pressione della Juve è sicuramente diversa in maniera totale.