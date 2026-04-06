Oggi in TV, da Juventus-Genoa a Napoli-Milan: dove vedere la 31^ giornata di Serie A
C'è tanto calcio da poter vedere in televisione anche oggi a Pasquetta, lunedì 6 aprile 2026.
Si conclude per esempio la 31^ giornata di Serie A, con le quattro partite rimaste da disputarsi e il piatto forte in serata, con Napoli-Milan. E poi ancora, la Serie B, la C e i campionati esteri. Di seguito tutte le partite, con accanto a ogni match l'orario di inizio e il canale su cui viene trasmesso.
12.30 Udinese-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Cesena-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
12.30 Giugliano-Crotone (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 257) e NOW
12.30 Sorrento-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 258) e NOW
13.30 Bruges-Anderlecht
14.00 Bologna-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
14.30 Salernitana-Benevento (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW
14.30 Catania-Picerno (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 252) e NOW
14.30 Casarano-Potenza (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
14.30 Pro Patria-Triestina (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
14.30 Audace Cerignola-Latina (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
14.30 Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
15.00 Lecce-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Bari-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Catanzaro-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Mantova-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Venezia-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Reggiana-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
16.00 Fiorentina-Frosinone (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
17.15 Sampdoria-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Albinoleffe-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 252) e NOW
17.30 Virtus Verona-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
18.00 Juventus-Genoa (Serie A) - DAZN,SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K,SKY SPORT(canale 251) e NOW
19.30 Carrarese-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Sporting Gijon-Real Sociedad B (Segunda Division) - DAZN
20.45 Napoli-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Girona-Villarreal (Liga) - DAZN
21.45 Casa Pia-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
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