Oggi in TV, da Juventus-Genoa a Napoli-Milan: dove vedere la 31^ giornata di Serie A

C'è tanto calcio da poter vedere in televisione anche oggi a Pasquetta, lunedì 6 aprile 2026.

Si conclude per esempio la 31^ giornata di Serie A, con le quattro partite rimaste da disputarsi e il piatto forte in serata, con Napoli-Milan. E poi ancora, la Serie B, la C e i campionati esteri. Di seguito tutte le partite, con accanto a ogni match l'orario di inizio e il canale su cui viene trasmesso.

12.30 Udinese-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Cesena-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

12.30 Giugliano-Crotone (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 257) e NOW

12.30 Sorrento-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 258) e NOW

13.30 Bruges-Anderlecht

14.00 Bologna-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

14.30 Salernitana-Benevento (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW

14.30 Catania-Picerno (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 252) e NOW

14.30 Casarano-Potenza (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

14.30 Pro Patria-Triestina (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

14.30 Audace Cerignola-Latina (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

14.30 Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW

15.00 Lecce-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Bari-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Catanzaro-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Mantova-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Venezia-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Reggiana-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

16.00 Fiorentina-Frosinone (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

17.15 Sampdoria-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Albinoleffe-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT(canale 252) e NOW

17.30 Virtus Verona-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

18.00 Juventus-Genoa (Serie A) - DAZN,SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K,SKY SPORT(canale 251) e NOW

19.30 Carrarese-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Sporting Gijon-Real Sociedad B (Segunda Division) - DAZN

20.45 Napoli-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Girona-Villarreal (Liga) - DAZN

21.45 Casa Pia-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN