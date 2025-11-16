Oggi in TV, dove vedere la sfida fra Italia e Norvegia
Domenica senza Serie A ma con tanto calcio in TV. La nazionale azzurra questa sera sfida la Norvegia ma servirà un miracolo per evitare ancora una volta i playoff. In campo anche la Serie C e la Serie A femminile.
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, domenica 16 novembre
12.00 Atletico Madrid-Levante (Liga femminile) - DAZN
12.30 Ospitaletto-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT
12.30 Benevento-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
12.30 Napoli-Inter (Serie A femminile) - DAZN
14.30 Livorno-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Team Altamura-Salernitana (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
14.30 Potenza-Trapani (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Giugliano-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Alcione-Novara (Serie C) - SKY SPORT
14.30 Albinoleffe-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT
15.00 Portogallo-Armenia - SKY SPORT CALCIO
15.00 Ungheria-Irlanda - SKY SPORT
15.30 Roma-Lazio (Serie A femminile) - DAZN,RAI SPORT
17.30 Gubbio-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Vicenza-Renate (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT
17.30 Lecco-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT
17.30 Pontedera-Pianese (Serie C) - SKY SPORT
18.00 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO
18.00 Albania-Inghilterra - SKY SPORT
18.00 Juventus-Genoa (Serie A femminile) - DAZN
20.00 Nigeria-Congo (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+
20.45 Italia-Norvegia (Qualificazioni Mondiali) - RAI 1