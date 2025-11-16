Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il lato oscuro del calcio: la FIFA ha segnalato 30mila post offensivi nel 2025

Il lato oscuro del calcio: la FIFA ha segnalato 30mila post offensivi nel 2025
foto ANSA
© foto di ANSA
Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:28Altre Notizie
Yvonne Alessandro
fonte ANSA
Infantino: "Il nostro sport deve essere uno spazio inclusivo"

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Oltre 30.000 post offensivi segnalati quest'anno sulle piattaforme dei social media. E' il risultato rivendicato dalla FIFA, in occasione della Giornata Internazionale della Tolleranza. "Voglio dire con chiarezza che il calcio deve essere uno spazio sicuro e inclusivo: in campo, sugli spalti e online", ha dichiarato il presidente Gianni Infantino. L'organo di governo del calcio mondiale ha reso noto con un rapporto che 11 persone sono state segnalate alle autorità competenti nel 2025 e un caso è stato inoltrato all'Interpol.

Queste persone si trovavano in Argentina, Brasile, Francia, Polonia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti, e che erano stati identificati "a seguito di abusi durante le competizioni FIFA". "Attraverso il servizio di protezione dei social media (SMPS) della FIFA e impiegando tecnologie avanzate e competenze umane, la FIFA sta adottando misure decisive per proteggere giocatori, allenatori, squadre e ufficiali di gara dai gravi danni causati dagli abusi online" si legge in una nota. L'SMPS é nato nel 2022, in collaborazione con il sindacato dei giocatori Fifpro, per monitorare, segnalare e bloccare i contenuti offensivi. (ANSA).

Articoli correlati
Sergio Marchi (FIFPro) attacca la FIFA: "Basta promesse vuote, siamo pronti alla... Sergio Marchi (FIFPro) attacca la FIFA: "Basta promesse vuote, siamo pronti alla battaglia"
Tensione tra FIFPro e FIFA. Il sindacato dei calciatori denuncia: "Esclusi dalla... Tensione tra FIFPro e FIFA. Il sindacato dei calciatori denuncia: "Esclusi dalla riunione di Rabat"
La FIFA incontra i sindacati a Rabat: "Migliorare benessere e condizioni dei calciatori"... La FIFA incontra i sindacati a Rabat: "Migliorare benessere e condizioni dei calciatori"
Altre notizie Altre Notizie
Il lato oscuro del calcio: la FIFA ha segnalato 30mila post offensivi nel 2025 Il lato oscuro del calcio: la FIFA ha segnalato 30mila post offensivi nel 2025
Italia Under 21 pronta a ripartire dal Montenegro Italia Under 21 pronta a ripartire dal Montenegro
Europei 2032, Funaro (Sindaca Firenze): "Confronto con Uefa per lo stadio" Europei 2032, Funaro (Sindaca Firenze): "Confronto con Uefa per lo stadio"
Oggi in TV, dove vedere la sfida fra Italia e Norvegia Oggi in TV, dove vedere la sfida fra Italia e Norvegia
Le partite di oggi: il programma di domenica 16 novembre Le partite di oggi: il programma di domenica 16 novembre
Cagliari-Genoa, niente biglietti per i residenti in Liguria Cagliari-Genoa, niente biglietti per i residenti in Liguria
Abodi: "Sugli stadi serve un cambio di ritmo. L'agenda che abbiamo si realizzerà"... Abodi: "Sugli stadi serve un cambio di ritmo. L'agenda che abbiamo si realizzerà"
Roberto Beccantini: "Il Calcio, un diavolo di Sport" Roberto Beccantini: "Il Calcio, un diavolo di Sport"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
2 Dai 35 milioni spesi dal Milan alla sfortuna per i troppi infortuni. Caldara dice addio al calcio
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 novembre
4 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
5 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Ora in radio
Repliche 11:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Immagine top news n.1 Italia ai play-off: tutto ciò che c'è da sapere a un turno dal termine delle qualificazioni
Immagine top news n.2 Haaland e la Serie A: fu vicino a Napoli e Juventus. Ieri una risposta politically correct
Immagine top news n.3 Che sfiga: nessuno come la Norvegia tra le 54 squadre europee! E poi basta un gol...
Immagine top news n.4 Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul... 9-0
Immagine top news n.5 Stasera Italia-Norvegia, i convocati di Gattuso: scelte già annunciate, out Caprile
Immagine top news n.6 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
Immagine top news n.7 Mondiali 2026, l'elenco aggiornato delle qualificate: Spagna e Austria a un passo dal sogno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.2 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.3 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, la difesa è da rinnovare: il club nerazzurro punta su Ordonez e Solet
Immagine news Serie A n.2 Udinese, Runjaic sorpreso da Zaniolo: "Più serio di quanto pensassi, anche troppo"
Immagine news Serie A n.3 Sonetti: "Palladino, serve la svolta. Chivu bravo. Algoritmi? Ma cosa state dicendo?"
Immagine news Serie A n.4 Napoli su Mainoo, il Milan tratta il rinnovo di Modric. Holm ko con la Svezia: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.5 Stasera Italia-Norvegia, 67.500 spettatori a San Siro. Quasi 5mila i norvegesi
Immagine news Serie A n.6 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 12ª giornata: Ciervo supera Gliozzi
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 12ª giornata: guida Kike Perez, poi Koutsoupias
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori difensori dopo la 12ª giornata: vola Tiritiello, Adorni e Zampano sul podio
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori portieri dopo la 12ª giornata: Joronen guida, poi Pigliacelli e Klinsmann
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Mensah: "Siamo in ripresa, crediamo tutti in mister Possanzini"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori giocatori dopo la 12ª giornata: Kike Perez alle spalle di Ghedjemis
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cittadella, sesta vittoria di fila. Iori: "Non mi accontento, chiedo sempre miglioramenti"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Tesser: "Dobbiamo crederci, ci sono ancora i punti per raggiungere i playout"
Immagine news Serie C n.3 Sorrento, il direttore sportivo Alessandro Amarante verso l'esonero. Rischia anche l'allenatore
Immagine news Serie C n.4 Ternana, il club ha deciso: Liverani sarà esonerato, manca solo l'annuncio
Immagine news Serie C n.5 Catania ko con il Casarano, Toscano: "Non parlo del rigore, evito il rischio di squalifica"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Raffaele: "Umiltà e motivazioni forti per imporre il nostro gioco"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A W., domenica di fuoco: derby di Roma, big match a Napoli e Juve chiamata a reagire
Immagine news Calcio femminile n.2 Romanelli: "Spagna e Inghilterra avanti a noi. Prendiamo ispirazione per continuare a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, un lampo di Pellegrino Cimò stende il Sassuolo. 1ª vittoria per la Ternana
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?